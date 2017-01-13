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Украина вошла в тройку самых дешевых стран

13 января в 00:54

В тройку стран с самой низкою стоимостью проживания вошди также Египет и Индия. 

Украина
Украина одна из самых дешевых стран мира
Василий Артюшенко, ZN.UA
Самая низкая стоимость проживания в 2017 году зафиксирована в Египте, Индии и Украине, такие данные обнародованы в исследовании портала Numbeo под названием Cost of Living Index, который включает в себя 121 страну мира. 

По отдельным параметрам оценки лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды жилья самыми дорогими признаны Бермудские острова, Гонконг и Сингапур. А самыми доступными стали Непал, Пакистан и Египет.

По дороговизне продуктов и питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Исландия. Дешевле всего продукты обходятся в Египте, в Украине и в Молдавии. А питаться в ресторанах выгоднее всего в Непале, Индии и Тунисе. 

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Аналитики оценивают каждую страну в отчете по нескольким параметрам-индексам. За показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.

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