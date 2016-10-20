Указания о передаче WikiLeaks электронных писем Демпартии США поступали от Путина – Клинтон

Ничего подобного на выборах США в прежние годы не происходило, заявила Клинтон.

Клинтон указала на причастность Путина к передаче WikiLeaks данных instagram/hillaryclinton

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что ко взлому электронной переписки Демпартии и передаче писем организации WikiLeaks причастна Россия и ее президент Владимир Путин.

На теледебатах со своим оппонентом по выборам республиканцем Дональдом Трампом, Клинтон заявила, что указания о хакерских атаках на переписку американских политиков и американские сайты поступали "явного от самого Путина", сообщает ТАСС. Теледебаты проводились в Лас-Вегасе вечером в среду, 19 октября.

Клинтон считает, что "российское правительство занималось шпионажем против американцев, оно "взломало" американские веб-сайты, аккаунты частных граждан США, институтов, а затем передало эту информацию (организации) WikiLeaks, чтобы та выложила ее в интернет". Эти действия Москва предприняла в попытке "повлиять на... выборы" в США, утверждала Клинтон. "Ничего подобного на прежних выборах у нас не происходило", - сказала Клинтон, имея в виду "утечки" переписки Демпартии через WikiLeaks.

Ранее СNN сообщал, что у США есть ряд свидетельств того, что Россия снабжает WikiLeaks информацией из писем с электронной почты американских политиков.

Как сообщалось, сайт WikiLeaks в понедельник, 10 октября, опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, Было опубликовано около 2000 писем, датированных 2015 годом.

В письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам, одна их которых — выпуск книги "Деньги Клинтонов", в которой Фонд Клинтонов обвиняют в сомнительных операциях.

Первая часть была опубликована 8 октября и касалась вопросов ядерной энергетики и пожертвований в фонд Клинтон от горнодобывающей и ядерной отраслей.

В июле WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем и более восьми тысяч документов Национального комитета Демократической партии США.

Напомним, по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

Выборы президента США назначены на 8 ноября.