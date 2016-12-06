Ухудшение отношений с Китаем не поможет "Америке снова стать великой" – СМИ КНР

В Китае возмущены критикой Дональда Трампа в адрес КНР.
"Создание трений и нанесение вреда китайско-американским отношениям не поможет "Америке снова стать великой", - пишет орган ЦК китайской компартии газета "Жэньминь жибао".
Китайская англоязычная газета Global Times комментирует сообщение новоизбранного президента США Дональда Трампа, размещенное на его странице в Twitter, где вспоминает Китаю о девальвации юаня и о политике в Южно-Китайском море. Газета в связи с этим пишет: "Это сообщение Трампа о Китае является только прикрытием его истинных намерений, которые заключаются в том, чтобы обноситься к Китаю, как к жирной овце, отрезая от нее куски мяса".
Ранее Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты.
Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.Интерфакс