Ухудшение отношений с Китаем не поможет "Америке снова стать великой" – СМИ КНР

В Китае возмущены критикой Дональда Трампа в адрес КНР.

В Китае возмущены контактами Трампа с Тайванем Военная политика

Контакты новоизбранного президента США Дональда Трампа с Тайванем и создание проблем в торгово-экономических отношениях между двумя странами не помогут реализовать его предвыборный лозунг: "Сделаем Америку снова великой!", об этом написали китайские СМИ во вторник, 6 декабря.

"Создание трений и нанесение вреда китайско-американским отношениям не поможет "Америке снова стать великой", - пишет орган ЦК китайской компартии газета "Жэньминь жибао".

Китайская англоязычная газета Global Times комментирует сообщение новоизбранного президента США Дональда Трампа, размещенное на его странице в Twitter, где вспоминает Китаю о девальвации юаня и о политике в Южно-Китайском море. Газета в связи с этим пишет: "Это сообщение Трампа о Китае является только прикрытием его истинных намерений, которые заключаются в том, чтобы обноситься к Китаю, как к жирной овце, отрезая от нее куски мяса".

Ранее Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты.

Министр иностранных дел страны Ван И назвал разговор "детским приемом Тайваня".

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что политика Вашингтона в отношении Китая осталась неизменной.