Угрозы со стороны России становятся все более существенными – разведка Нидерландов

Россия хочет признания в качестве военной сверхдержавы, которая способна принимать участие в крупных конфликтах, сказано в отчете Минобороны Нидерландов.

Европу предупредили о российской угрозе Sputnik/ Vladimir Sergeev

Угрозы дестабилизации в Европе со стороны России становятся все более существенными, считает Военная служба разведки и безопасности Нидерландов.

"Дестабилизация частично происходит через российские гибридные войны и глобальное распространение россиянами современных систем вооружения среди других режимов, которые выступают против Запада. Также существует негативное влияние киберугроз", - говорится в в ежегодном отчете Минобороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Голландские военные опасаются, что кибератаки могут нанести серьезный ущерб для вооруженных сил, экономики и инфраструктуры Нидердандов.

Также в отчете идет речь о том, что угрозы со стороны России за последние несколь лет претерпели изменения и сейчас сочетают в себе увеличение военной мощи, гибридную войну и влияние на выборы в странах Запада.

"Россия хочет сохранить влияние в странах вокруг нее и стремится значительно уменьшить роль НАТО, потому что чувствует себя под угрозой. Кроме того, Россия хочет признания в качестве военной сверхдержавы, которая способна принимать участие в крупных конфликтах", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали почту сотрудников министерства обороны Дании, а также пытались получить доступ к серверам избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.