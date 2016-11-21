Угрожающий разорвать отношения с Вашингтоном лидер Филиппин пожаловался Путину на "ханжество" Запада

"Реверансы" филиппинского президента в адрес России напоминают его "ухаживание" за Китаем.

Дутерте рассказал, как мечтал о встрече с Путиным сайт Кремля

Президент Филиппин Родриго Дутерте впервые встретился со своим кумиром – президентом РФ Владимиром Путиным и пожаловался ему на "нахрапистость" и "ханжество" стран Запада и назвал США ненадежным партнером, сообщает " Рейтер ".

Дутерте, ранее угрожавший разорвать давнее военное сотрудничество с Вашингтоном и нелестно отзывался в адрес уходящего американского президента Барака Обамы, в беседе с Путиным продолжил антиамериканскую риторику. Хотя недавно нашел теплые слова в адрес избранного президентом США Дональда Трампа.

"Исторически я отождествлял себя с западным миром. Это было прекрасно, пока не закончилось", - сказал Дутерте Путину. "И в последнее время я много наблюдаю, как западные страны притесняют маленькие страны. И не только это: они насквозь лицемерны", - добавил Дутерте.

Дутерте также сообщил, что ждал момента познакомиться с Путиным.

Как отмечается, "реверансы" филиппинского президента в адрес России напоминают его ухаживание за Китаем, который до недавнего времени рассматривался как злейший противник Филиппин из-за дошедшего до Гааги спора вокруг принадлежности Южно-Китайского моря.

До отлета в Перу Дутерте сказал, что может по примеру России отказаться от участия в Международном уголовном суде из-за того, что Запад критикует его войну с наркодельцами. США и ЕС осудили методы властей Филиппин в борьбе с наркоторговлей, унесшие тысячи жизней за несколько месяцев.

Филиппинский лидер уведомил, что если Пекин и Москва решат установить в мире "новый порядок", он будет первым, кто поддержит.

Как говорится в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", Пекин может претендовать на победу, хотя еще несколько месяцев назад в разгаре был спор между Китаем и Филиппинами по вопросу принадлежности островов в Южно-Китайском мореСейчас Пекин получил все, чего он всегда хотел, — двусторонние переговоры и подписание соглашений, выгодных КНР. Именно то, что гарантирует Родриго Дутерте своему китайскому коллеге Си Цзиньпину в обмен на миллионы долларов экономической помощи, торговые соглашения и проекты в сфере инфраструктуры.

"Но можно ли все это назвать настоящей независимостью, которую декларирует Дутерте? Скорее всего, президент Филиппин продает свою "независимую" внешнюю политику, выдавая ее за свой большой успех", - подробнее читайте в статье Виктора Каспрука "Надолго ли "медовый месяц" между Китаем и Филиппинами?".