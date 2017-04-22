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Учредителей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca отпустили под залог

22 апреля в 07:51


Суд считает, что подследственные не склонны к побегу.

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Панамских офшорных воротил отпустили под залог
dario.racane / Depositphotos
Суд в Панаме согласился выпустить под залог двух учредителей скандально известной офшорной компании Mossack Fonseca, которых арестовали в феврале.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека уже внесли залог в размере 500 тысяч долларов каждый и выйдут из тюрьмы в ближайшее время, пишет  Reuters. Арестованных решили выпустить, поскольку они сотрудничают со следствием и риск их побега из Панамы минимален.

Моссак и Фонсека были арестованы в феврале по подозрению в связях с коррупционной аферой бразильской нефтяной компании Petrobras. Следственные органы Панамы обвиняют руководителей компании в сокрытии незаконного происхождения денег. 

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Mossack Fonseca ранее фигурировала в массивной утечке информации, фигурантами которой были политики разных стран, включительно с Петром Порошенко и Дэвидом Кемероном.

В начале апреля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), а также сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги арест офшор залог Панама коррупция политика
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