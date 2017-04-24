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Ученые обнаружили редкую копию Декларации независимости США

24 апреля в 06:27

Находка стала второй пергаментной копией Декларации.

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Появилась вторая копия Декларации независимости США
Википедия
В городке Чичестер в Сассексе на юге Англии найдена редкая пергаментная копия текста Декларации независимости США. Ее обнаружили ученые Гарвардского университета.

Ранее было известно всего об одном пергаменте с текстом документа, который хранится Национальных архивах в Вашингтоне, пишет "Радио Свобода".

Пергамент датируется восьмидесятыми годами 18-го века, а его первым владельцем, вероятно, был Джон Леннокс, герцог Ричмонд, который получил прозвище "радикального герцога", поскольку выступал за независимость североамериканских штатов.

Сейчас изучается возможность исследования пергамента так, чтобы не нанести ему вреда.

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Декларация независимости США - документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании. Декларация принята Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги декларация независимость США ученые
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