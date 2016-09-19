Участники саммита ООН приняли декларацию о защите беженцев

Пан Ги Мун призвал мировых лидеров присоединиться к кампании защиты прав мигрантов.

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В понедельник, 19 сентября, участники саммитав Нью-Йорке одобрили декларацию защиты прав беженцев, сообщает пресс-центр ООН.

В принятом документе предусмотрены меры по защите лиц, вынужденных спасаться от войн, насилия, бедности, голода и последствий стихийных бедствий.

"Мы заявляем о cвоей глубокой солидарности с миллионами людей в разных частях мира, которые по не зависящим от них причинам вынуждены вместе с семьями покидать свои дома, и выражаем им свою поддержку", – говорится в декларации.

Участники саммита обязались обеспечить защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса. Улучшение условий в странах происхождения мигрантов, чтобы они не были вынуждены покидать свои дома, названо приоритетной задачей.

В документе также сказано, что сегодня мигранты есть во всех странах мира, а количество беженцев является рекордным за всю историю человечества. В 2015 году количество мигрантов превысило 244 миллиона человек. 65 миллионов из них являются вынужденными переселенцами: 21 миллион беженцев, 3 миллиона лиц, ищущих убежища, и 40 миллионов внутренне перемещенных лиц.

"Когда мы воплотим принятую сегодня декларацию в реальность, то больше детей смогут посещать школу, больше трудоспособных людей смогут без опаски заниматься поиском работы за рубежом, не прибегая к услугам контрабандистов", – заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Предполагается, что по прибытии в новые страны мигранты должны будут участвовать в программах по интеграции, которые предусматривают обучению языку и обеспечение доступа к образованию. Все дети должны идти в школу уже в первые месяцы после прибытия на новое место.

"ООН запускает кампанию "Вместе - уважение, безопасность и обеспечение достоинства для всех". Действуя вместе, мы сможем противостоять ксенофобии, и обратить страх в надежду", – сказал генсек ООН, призвав мировых лидеров присоединиться к кампании и пообещать обеспечить права вынужденных мигрантов.

Кроме того, страны-участницы саммита осудили кты и проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении беженцев и мигрантов.

71-я Ассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 13 сентября. Ежегодные общие прения начнутся 20 сентября и продлятся до 26 сентября.

19 сентября в Нью-Йорке проходит Саммит по вопросам беженцев и мигрантов.

Президент Украины Петр Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генассамблеи ООН. Визит президента в США продлится до 21 сентября. Порошенко планирует встретиться с лидерами Турции, Японии, Новой Зеландии, Катара и другими, сообщает пресс-служба главы государства.

Особое внимание президент уделит вопросам углубления стратегического партнерства со США. Запланированы встречи с руководством Соединенных Штатов, представителями деловых и политических кругов.