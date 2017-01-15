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Участники конференции в Париже призвали Израиль и Палестину к примирению

15 января в 23:06

Дипломаты заявили о необходимости мирного сосуществования в формате двух государств.

Керри Могерини
Керри рассказал, почему в резолюцию конференции по Ближнему Востоку не включили предложение Трампа
Haaretz
Представители более чем 70 государств призвали Израиль и Палестинскую национальную автономию активизировать работу над мирным урегулированием на Ближнем Востоке.

Как сказано в коммюнике международной конференции по ближневосточному урегулированию в Париже, распространенном вечером в воскресенье, 15 января, международное сообщество  предостерегает Израиль и Палестину от "действий в одностороннем порядке" и призывает их подтвердить приверженность "мирному сосуществованию в формате двух государств".

Госсекретарь США Джон Керри назвал конференцию "позитивным мероприятием". В то же время он пояснил отказ от включения в окончательный вариант резолюции предложения избранного президента Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим "некорректностью" упоминанию диппредставительстве в документе такого формата, передает Deutsche Welle.

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На международную конференцию в Париже, которая открылась 15 января, прибыли представители более чем 70 государств, но ни Израиль, ни Палестина не принимают участия в ее работе.

Согласно проекту итогового заявления, которое попало в распоряжении информационного агентства AP, конференция призовет Израиль и Палестинскую национальную автономию "официально подтвердить приверженность решению, основанному на принципе двух государств".

Как сообщил агентству AP французский дипломат на условиях анонимности, парижская конференция не случайно проводится в преддверии предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чтобы донести до него коллективный международный призыв к миру.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конференцию бесполезной, и дал понять, что Тель-Авив не собирается принимать во внимание ее результаты.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Израиль Палестина конференция Франция США
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