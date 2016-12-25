Убийство российского посла было спланированной операцией – МВД Турции

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Турецкие власти связывают убийцу с движением Фетуллаха Гюлена.

В турецком МВД считают, что убийство посла спланировал Гюлен Associated Press

Убийство российского посла в Турции было спланированной акцией, а не личной инициативой террориста, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена. Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован", - заявил министр.

По его словам, в интересах следствия министерство не может сообщить все детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

Глава МВД Турции считает, что теракты, которые произошли после парламентских выборов 7 июня 2015 года и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

"Террористы Рабочей партии Курдистана, течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и ИГИЛ– это лишь инструменты в одной большой игре", - сказал министр. По его мнению, убийство российского посла является результатом действий сил, которые пытаются помешать обеспечению мира на Ближнем Востоке.

"Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, выступил с осуждением убийства посла России в Турции, заявив, что убийца не связан с его организацией.