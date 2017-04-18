Убийца с Facebook застрелился в собственном авто

Подозреваемый в убийстве покончил с собой после погони с полицейскими.

Убийца с Facebook покончил с собой

Стив Стивенс, подозреваемый в убийстве и публикации видео убийства в Facebook , застрелился в своем автомобиле "Форд" после короткой погони с полицейскими, сообщает сайт полиции американского штата Пенсильвания.

"Убийца с Facebook Стив Стивенс был замечен около 11 часов утра обеспокоенным гражданином у пересечения Буффало-роуд и Даунинг-авеню в Эри, штат Пенсильвания, которая расположена менее, чем в двух милях от штаб квартиры полиции штата Пенсильвания", - говорится в сообщении.

Полицейские оцепили местность, быстро нашли автомобиль в котором находился Стивенс и тут же бросились в погоню. Подозреваемый не реагировал на требования остановиться, а после очередного маневра автомобиля полиции, который сбил белый "Ford Fusion", подозреваемый выстрелил себе в голову.

6 апреля Стив Стивенс вышел из автомобиля в Кливленде и сказал в камеру: "Вот кто-то, кого я сейчас убью. Я сейчас убью этого мужика". Прохожим оказался 74-летний Роберт Гудвин-старший, возвращавшийся с пасхального обеда у сына. Стивен попросил мужчину произнести имя "Джой Лейн", затем выстрелил в него и уехал.

Выложив в своем Facebook видео убийства, он открыл онлайн-трансляцию, в ходе которой рассказал, что убил на Пасху в общей сложности 15 человек. Он утверждал, что убивает людей из-за своей бывшей девушки, которую зовут Джой Лейн.

Ранее социальная сеть Facebook после трансляции убийства мужчины в Кливленде решила упростить процесс подачи жалоб на видео в социальной сети и ускорить процесс обработки подобных жалоб. Об этом заявил ​вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски.