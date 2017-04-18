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Убийца с Facebook застрелился в собственном авто

18 апреля в 23:49

Подозреваемый в убийстве покончил с собой после погони с полицейскими. 

убийца Facebook
Убийца с Facebook покончил с собой
Стив Стивенс, подозреваемый в убийстве и публикации видео убийства в Facebook, застрелился в своем автомобиле "Форд" после короткой погони с полицейскими, сообщает сайт полиции американского штата Пенсильвания. 

"Убийца с Facebook Стив Стивенс был замечен около 11 часов утра обеспокоенным гражданином у пересечения Буффало-роуд и Даунинг-авеню в Эри, штат Пенсильвания, которая расположена менее, чем в двух милях от штаб квартиры полиции штата Пенсильвания", - говорится в сообщении. 

Полицейские оцепили местность, быстро нашли автомобиль в котором находился Стивенс и тут же бросились в погоню. Подозреваемый не реагировал на требования остановиться, а после очередного маневра автомобиля полиции, который сбил белый "Ford Fusion",  подозреваемый выстрелил себе в голову. 

6 апреля Стив Стивенс вышел из автомобиля в Кливленде и сказал в камеру: "Вот кто-то, кого я сейчас убью. Я сейчас убью этого мужика". Прохожим оказался 74-летний Роберт Гудвин-старший, возвращавшийся с пасхального обеда у сына. Стивен попросил мужчину произнести имя "Джой Лейн", затем выстрелил в него и уехал. 

Выложив в своем Facebook видео убийства, он открыл онлайн-трансляцию, в ходе которой рассказал, что убил на Пасху в общей сложности 15 человек. Он утверждал, что убивает людей из-за своей бывшей девушки, которую зовут Джой Лейн.

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Ранее социальная сеть Facebook после трансляции убийства мужчины в Кливленде решила упростить процесс подачи жалоб на видео в социальной сети и ускорить процесс обработки подобных жалоб. Об этом заявил ​вице-президент Facebook по глобальным операциям Джастин Ософски. 

По материалам: ZN.UA , Deutsche Welle (Русская редакция) ,
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Тэги Facebook полиция авто убийство Стивенс подозреваемые видео пенсии процесс мужчина
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