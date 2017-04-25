У Запада есть возможность заставить Россию по-настоящему надавить на Асада - Newsweek

Москве не хватит сил и влияния, чтобы самой справиться с сирийской гражданской войной.

У США есть козыри для влияния на Россию в Сирии. Посольство США в РФ / Twitter

Россия изо всех сил пытается защитить своего союзника президента Сирии Башара Асада. Она отрицает даже вполне убедительные доказательства, что именно сирийский режим устроил4 апреля, отравив мирных людей зарином.

Однако, король Иордании Абдалла II, вероятно, был прав, когда говорил, что Владимиру Путину придется искать политическое решение для Сирии как можно скорее. Иначе Россия рискует, что "ее опять опозорит подопечный, который, кажется, отбился от рук".

Об этом на страницах Newsweek пишут политолог корпорации RAND Колин Кларк и бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни.

Когда "Исламское государство" окончательно терпит поражение в городе Ракка, Россия вряд ли захочет остаться единственным большим государством, которое принимает прямое участие в конфликте. У Москвы недостаточно сил, легитимности и поддержки, чтобы управлять международным мирным процессом самостоятельно. Она настроила против себя суннитов, поддержав шиитские силы Асада, Ирана и "Хезболлы". К тому же она не может потратить огромные средства на восстановление разрушенной войной Сирии.

"Таким образом, у Запада есть определенные козыри. Он может дать Москве понять, что цена совместного управления восстановленным Женевским процессом - заставить Асада отдать абсолютно всю химическое оружие, а также соблюдать перемирие, о котором стороны договорятся в ходе переговоров. Это станет прелюдией к политическому урегулированию", - пишут эксперты.

Они напоминают, что во время визита Госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию министр иностранных дел Сергей Лавров уверял, что его страна делает все, что возможно, чтобы надавить на сирийскую власть. По мнению авторов, это может указывать на чувство уязвимости в России перед давлением Запада, который добивается полной ликвидации химического оружия Асада. Лавров после встречи с Тиллерсоном заверил, что Россия "намерена завершить работу" над этим.

"Москва добилась тактического успеха в Сирии, но без западной и региональной помощи в достижении политического урегулирования, ее долгосрочные стратегические интересы могут предстать перед серьезным резинок. И гражданская война в Сирии продолжится", - говорится в статье.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".