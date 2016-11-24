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У иностранцев при въезде в Россию будут снимать отпечатки пальцев

24 ноября в 22:19

МВД РФ объясняет этот шаг ростом преступности среди мигрантов. 

Отпечатки пальцев
Иностранцев по приезду в РФ ждет дактилоскопия
vesti.ua

Все иностранцы, въезжающие на территорию России, с 2017 года будут проходить обязательную дактилоскопию, заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. 

"МВД выступает инициатором по проведению с начала следующего года дактилоскопии ко всем иностранным гражданам, которые приезжают на территорию РФ. Мы  благодарны  к коллегам из других стран, которые с пониманием относятся к этой мере. Мы должны в спокойном режиме провести эту работу", - заявил Горовой. 

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Сегодня процедуру дактилоскопии обязаны проходить лишь мигранты, обратившиеся за патентом или разрешением на работу, остальные - по желанию. 

По данным МВД России, в 2015 году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено более 46,4 тыс. преступлений (из них гражданами стран СНГ около 40,3 тыс. преступлений), что почти на 5% больше, чем в 2014 году. 

Наибольшее количество преступлений, совершенных мигрантами, зафиксировано в Москве.

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Тэги граждане иностранцы Россия территория преступление МВД работа СНГ желание въезд Москва
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