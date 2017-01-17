У Трампа заверили, что он не собирается разрушать НАТО

По словам помощника следующего президента США, речь идет лишь о том, чтобы изменить цели альянса.

Помощник Трампа пояснил, что он имеет в виду, когда критикует НАТО. Yahoo!News

Когда Дональд, говорит о его устарелости и о возможности того, что США не будут защищать союзников в Европе, он на самом деле не имеет в виду то, что говорит.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал помощник следующего президента США и директор его отдела по связям с общественностью Энтони Скарамучи.

Он напомнил, что НАТО было разработано для того, чтобы защитить демократическое пространство от угрозы СССР. Он был инструментом сдерживания коммунизма. Сегодня мир изменился. И у Запада по соседству теперь есть не один Советский Союз, а ряд стран, самая большая из которых - это Россия.

"Да, сейчас у нас с ней есть ряд проблем, мы ввели санкции. Но в конце концов, каждый президент США пытался найти определенный подход и общие позиции с Москвой. Это то, что пытается сделать Трамп", - пояснил Скарамучи.

"Когда он критикует НАТО, не думаю, что он имеет в виду роспуск альянса. Он указывает на то, что больше не нужно бороться с угрозой распространения коммунизма, а стоит вместо этого сосредоточиться на борьбе против исламского терроризма. Он сказал об этом в довольно грубой форме, и вот все вокруг боятся, что он собирается разрушить НАТО. Но он не сказал об этом", - убежден помощник Трампа.

Ранее президент США Барак Обама сообщил о приверженности Дональда Трампа обязательствам Соединенных Штатов в рамках НАТО.

"В разговоре со мной избранный президент выразил серьезный интерес в том, что касается поддержки наших стратегических интересов. И одно из его посланий, которое я могу привести, - это его приверженность НАТО", – заявил Обама после встречи с Трампом в Белом доме 14 ноября.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, в свою очередь, заверил, что отношения США с союзниками по НАТО при президенте Трампе не потерпят изменений.