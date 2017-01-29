У Трампа все меньше общего с республиканцами - эксперт

Каратницкий допускает ситуацию, в которой демократы и республиканцы будут по одну сторону против президента.
Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий.
"Если нынешний тренд сохранится, демократы и республиканцы могут стать оппозиционными партиями. А это будет означать начало усилий по законодательному сдерживанию этой радикальной третьей силы и начало завершения периода мощного президентства, унаследованного со времен Холодной войны", - считает эксперт.
Вчера, перед телефонным разговором президентов США и России лидер республиканцев в Сенате обратился к Трампа, напомнив, что Россия не заслужила отмену санкций. Издание Politico писало, что телефонный разговор Трампа с Путиным может внести новый раскол между президентом и лидерами Республиканской партии в американском парламенте.ZN.UA