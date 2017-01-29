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У Трампа все меньше общего с республиканцами - эксперт

29 января в 16:30

Каратницкий допускает ситуацию, в которой демократы и республиканцы будут по одну сторону против президента.

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Из-за Трампа демократы и республиканцы в Конгрессе могут оказаться "по одну сторону баррикады".
Flickr/Michael Vadon
Президент США Дональд Трамп все меньше похож на лидера, который представляет власть республиканцев. Он кажется третьей стороной, отличной от консерватизма и либерализма, которая пришла к власти.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий.

"Если нынешний тренд сохранится, демократы и республиканцы могут стать оппозиционными партиями. А это будет означать начало усилий по законодательному сдерживанию этой радикальной третьей силы и начало завершения периода мощного президентства, унаследованного со времен Холодной войны", - считает эксперт.

Вчера, перед телефонным разговором президентов США и России лидер республиканцев в Сенате обратился к Трампа, напомнив, что Россия не заслужила отмену санкций. Издание Politico писало, что телефонный разговор Трампа с Путиным может внести новый раскол между президентом и лидерами Республиканской партии в американском парламенте.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп власть США
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