У Трампа сомневаются в необходимости дополнительного расследования российских кибератак

Конвей заявила, что предпринятые Обамой меры были более жесткими по отношению к РФ, чем те, которые американское правительство совершило после информации о кибершпионаже со стороны Китая и КНДР.

Советник Трампа сомневается в необходимости дополнительного расследования российских кибератак rbc.ru

Одна из ведущих советников избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей поставила под сомнение необходимость дополнительного расследования российских кибератак.



"Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными тому, что произошло и на основании того, что нам известно" сказала она, передает USA Today.

Конвей также заявила, что меры, предпринятые президентом США Бараком Обамой, как высылка из страны 35 предполагаемых российских шпионов, были более жесткими, нежели те меры, которые американское правительство совершило после того, как стало известно о кибершпионаже со стороны Китая и Северной Кореи.

Ранее издание Business Insider писало, что распоряжение президента США Барака Обамы о введении санкций против киберпреступников нужный шаг. Но он, скорее всего, не остановит хакеров из Китая и России, которые работают на государство.

Новое распоряжение Обамы позволяет замораживать счета киберпреступников из-за рубежа, которые пытаются похитить в США важную информацию, навредить инфраструктуре или нарушить работу сетей.