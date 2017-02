У Трампа позитивно отреагировали на разговор с Порошенко

"Президент США Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией", - отмечается в официальном документе администрации президента.

"Мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными странами для того, чтобы установить мир вдоль всей границы". – сообщается в заявлении Белого дома по итогам разговора.

Также в документе отмечается, что стороны обсудили возможность встречи двух президентов в ближайшем будущем.

