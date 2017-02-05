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У Трампа позитивно отреагировали на разговор с Порошенко

5 февраля в 03:41

Белый дом подтвердил свое дельнейшее участие в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Белый Дом США
Белый дом позитивно оценил разговор Трампа и Порошенко
© European Council
"Президент США Дональд Трамп только что (в 5 часов вечера субботы) имел очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией", - отмечается в официальном документе администрации президента. 

"Мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными странами для того, чтобы установить мир вдоль всей границы". – сообщается в заявлении Белого дома по итогам разговора. 

Также в документе отмечается, что стороны обсудили возможность встречи двух президентов в ближайшем будущем.

 

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Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ночью провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. 

По материалам: ZN.UA
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