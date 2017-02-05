У Трампа позитивно отреагировали на разговор с Порошенко

Белый дом подтвердил свое дельнейшее участие в урегулировании конфликта на востоке Украины.
"Мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными странами для того, чтобы установить мир вдоль всей границы". – сообщается в заявлении Белого дома по итогам разговора.
Также в документе отмечается, что стороны обсудили возможность встречи двух президентов в ближайшем будущем.
White House statement a bit more terse than Poroshenko's (see above). #12News pic.twitter.com/M0ZuakFOxS— Evan Rosenfeld (@Evan_Rosenfeld) 4 лютого 2017 р.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ночью провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.ZN.UA