Топ Новости
<
>

У Трампа опровергли планы встретиться с Путиным в Рейкьявике

15 января в 09:47

В Рейкьявике 30 лет назад Рейган встретился с Горбачевым. У Трампа опровергают намерение повторить историю.

Дональд Трамп
У Трампа назвали фальшивкой планы встретиться с Путиным в Рейкьявике
news.yahoo.com
Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп после вступления в должность планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике.

"Это неправда. Информация на 100% фальшивая", - написал Спайсер в своем твиттере.

Ранее британская The Sunday Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным.

По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом городе.

Нацелившись на восстановление отношений с Кремлем, Трамп приступит к работе над сделкой по сокращению ядерных арсеналов, отмечается в статье.

Читайте также: Human Rights Watch назвали Трампа главной угрозой для прав человека

Напомним, что в октябре 1986 года в Рейкьявике, на полпути между Москвой и Вашингтоном, прошла личная встреча президента США Рональда Рейгана с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги президент Трамп США
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости