У Трампа опровергли планы встретиться с Путиным в Рейкьявике

В Рейкьявике 30 лет назад Рейган встретился с Горбачевым. У Трампа опровергают намерение повторить историю.
"Это неправда. Информация на 100% фальшивая", - написал Спайсер в своем твиттере.
Ранее британская The Sunday Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным.
По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом городе.
Нацелившись на восстановление отношений с Кремлем, Трамп приступит к работе над сделкой по сокращению ядерных арсеналов, отмечается в статье.
Напомним, что в октябре 1986 года в Рейкьявике, на полпути между Москвой и Вашингтоном, прошла личная встреча президента США Рональда Рейгана с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.Интерфакс , ZN.UA ,