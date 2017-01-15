У Трампа опровергли планы встретиться с Путиным в Рейкьявике

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В Рейкьявике 30 лет назад Рейган встретился с Горбачевым. У Трампа опровергают намерение повторить историю.

У Трампа назвали фальшивкой планы встретиться с Путиным в Рейкьявике news.yahoo.com

Официальный представитель избранного президента США Шон Спайсер опроверг сообщения СМИ о том, чтопосле вступления в должность планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Рейкьявике.

"Это неправда. Информация на 100% фальшивая", - написал Спайсер в своем твиттере.

Ранее британская The Sunday Times сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным.

По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом городе.

Нацелившись на восстановление отношений с Кремлем, Трамп приступит к работе над сделкой по сокращению ядерных арсеналов, отмечается в статье.

Напомним, что в октябре 1986 года в Рейкьявике, на полпути между Москвой и Вашингтоном, прошла личная встреча президента США Рональда Рейгана с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.