У Трампа не исключили отказа от курса на нормализацию отношений с Кубой

Новоизбранный президент США ожидает от Гаваны открытия рынков и соблюдения прав человека.

Трампу нужна "более выгодная сделка" с Кубой Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от нормализации отношений с Кубой , если Гавана не пойдет на ряд уступок Вашингтону, заявил глава национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата Белого дома Ринс Прайбас в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 27 ноября.

Прайбас подчеркнул, что для улучшения отношений с США кубинскому руководству неоходимо открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания, а также прекратить систематически нарушать права человека.

"Позиция Трампа по данному вопросу предельно ясна... Нам нужна более выгодная сделка", – подчеркнул будущий руководитель аппарата Белого дома.

Прайбас добавил, что Вашингтон не откажется от продолжения диалога с Гаваной, подчеркнув, что куьинскому руководству придется пойти на конкретные шаги для достижения прогресса.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

17 февраля нынешнего года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

22 марта островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.

В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.