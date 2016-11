У Трампа не исключили отказа от курса на нормализацию отношений с Кубой

Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от нормализации отношений с Кубой , если Гавана не пойдет на ряд уступок Вашингтону, заявил глава национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата Белого дома Ринс Прайбас в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 27 ноября.

Прайбас подчеркнул, что для улучшения отношений с США кубинскому руководству неоходимо открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания, а также прекратить систематически нарушать права человека.

"Позиция Трампа по данному вопросу предельно ясна... Нам нужна более выгодная сделка", – подчеркнул будущий руководитель аппарата Белого дома.

Прайбас добавил, что Вашингтон не откажется от продолжения диалога с Гаваной, подчеркнув, что куьинскому руководству придется пойти на конкретные шаги для достижения прогресса.

