Топ Новости
<
>

У Трампа не исключили отказа от курса на нормализацию отношений с Кубой

27 ноября в 23:32

Новоизбранный президент США ожидает от Гаваны открытия рынков и соблюдения прав человека.

Трамп1_7
Трампу нужна "более выгодная сделка" с Кубой
Flickr/ Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от нормализации отношений с Кубой, если Гавана не пойдет на ряд уступок Вашингтону, заявил глава национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата Белого дома Ринс Прайбас в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 27 ноября.

Прайбас подчеркнул, что для улучшения отношений с США кубинскому руководству неоходимо открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания, а также прекратить систематически нарушать права человека.

"Позиция Трампа по данному вопросу предельно ясна... Нам нужна более выгодная сделка", – подчеркнул будущий руководитель аппарата Белого дома.

 Прайбас  добавил, что Вашингтон не откажется от продолжения диалога с Гаваной, подчеркнув, что куьинскому руководству придется пойти на конкретные шаги для достижения прогресса.

 

Читайте также: Клинтон уличила Трампа в нарушении эмбарго США против Кубы

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

17 февраля нынешнего года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

22 марта островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.

В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги США Куба Трамп Кастро
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.72
EUR 27.25
Последние новости