У Трампа не исключили отказа от курса на нормализацию отношений с Кубой

Новоизбранный президент США ожидает от Гаваны открытия рынков и соблюдения прав человека.
Прайбас подчеркнул, что для улучшения отношений с США кубинскому руководству неоходимо открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания, а также прекратить систематически нарушать права человека.
"Позиция Трампа по данному вопросу предельно ясна... Нам нужна более выгодная сделка", – подчеркнул будущий руководитель аппарата Белого дома.
Прайбас добавил, что Вашингтон не откажется от продолжения диалога с Гаваной, подчеркнув, что куьинскому руководству придется пойти на конкретные шаги для достижения прогресса.
.@Reince: "We've got to have a better deal." #Cuba https://t.co/gu44r7WgYK pic.twitter.com/mVwsKYbnh9— Fox News (@FoxNews) 27 листопада 2016 р.
Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.
17 февраля нынешнего года Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.
22 марта островное государство посетил президент США Барак Обама. Он стал первым президентом в истории страны, побывавшим на Кубе, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит в Гавану в 1928 году.
В мае из США на Кубу прибыл первый за 50 лет круизный лайнер, следовавший по маршруту Майами – Гавана.ZN.UA