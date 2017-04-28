У Трампа среди главных достижений за 100 дней президентства назвали изоляцию России и Сирии в ООН

Белый дом опубликовал отчет за 100 дней деятельности нового президента.

Администрация Трампа считает изоляцию России и Сирии в Совбезе ООН одним из основных достижений нового президента Gage Skidmore / Flickr

Белый дом опубликовал отчет за первых 100 дней президентства Дональда Трампа, где обозначил главные достижения президента. Среди них оказалась и изоляция Сирии и России в ООН, посредством успеха в переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.

В отчете также отмечается ракетный удар по сирийской авиабазе, после того как режим Башара Асада применил химическое оружие, а также введение новых санкций против сирийского режима. Среди внешнеполитических успехов также упоминается изоляция Северной Кореи и введение новых санкций против Ирана.

В отчете подчеркивается увеличение военного бюджета и стремление к реформам в оборонном секторе.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".