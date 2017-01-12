У Тиллерсона проблемы с республиканцами на пути к креслу Госсекретаря - FT

Ряду "ястребов" в Сенате не нравится его мягкость к России.

Республиканцы могут объединиться с демократами против Тиллерсона. Flickr/WGC2012

Номинированный Дональдом Трампом на должность Госсекретаря СШАстолкнулся с сопротивлением некоторых американских парламентариев от Республиканской партии, которые серьезно встревожены его отношениями с президентом Владимиром Путиным и попытками ослабить американские санкции.

Как сообщает Financial Times, вчера во время 9-часового слушания в комитете Сената по иностранным делам Тиллерсон несколько раз был поставлен в неудобное положение вопросами председателя этого комитета республиканца Марко Рубио. Последний после слушания заметил, что некоторые ответы кандидата на роль главы Госдепартамента "беспокоят" и "смущают".

Рубио также сказал прессе, что готов "поступить правильно" в процессе утверждения кандидатуры Тиллерсона, дав понять, что он готов помешать этому. Сам бывший глава ExxonMobil во время слушания старался развеять страхи, что он будет проводить мягкую политику в отношении России. Тиллерсон осудил аннексию Крыма и назвал отчет разведывательных управлений США о вмешательстве России в американские выборы "очень тревожным".

Но он также занял сомнительную позицию относительно санкций против России, отметив, что они могут навредить американскому бизнесу. Тиллерсон сказал, что санкции - это важный инструмент, но они также оружие, которое надо использовать экономно. Он также рассказал, что еще не говорил с Трампом о позиции новой администрации в отношении России, и возразил, что, будучи главой ExxonMobil, лоббировал отмену санкций против России. Но член комитета по иностранным делам Сената республиканец Боб Коркер опроверг это заявление, подчеркнув, что Тиллерсон звонил ему по такому поводу.

Назначение Тиллерсона Госсекретарем США может быть заблокировано, если хотя бы трое сенаторов от Республиканской партии и все демократы проголосуют против его кандидатуры. Кроме Марко Рубио, еще двое республиканцев в Сенате заявили о своей обеспокоенности отношениями Тиллерсона с Путиным. Это Джон Маккейн и Линдси Грахам.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон пообещал, что США смогут признать Крым российским только с согласия украинского народа. Тиллерсон также заявил, что США должны были более решительно реагировать на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. В частности, Вашингтон должен был оказать Киеву срочную военную помощь, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Читайте о возможных причинах и последствиях выбора Трампом кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США в статье Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?"