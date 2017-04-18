У США есть причины переживать из-за Украины, но бизнесмен Тиллерсон может их не понять - WP

Эплбаум указывает на разницу между работой главного американского дипломата и исполнительного директора нефтяной корпорации.

Тиллерсон привык оценивать интересы как бизнесмен, но это не поможет ему на дипломатической работе. Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

"Почему американские налогоплательщики должны переживать из-за Украины?" - такой вопрос Госсекретарьозвучил перед министрами иностранных дел G7 за день до его визита в Москву.

Не понятно, что он имел ввиду и в каком контексте он это сказал. В Госдепартаменте пояснили, что вопрос Тиллерсона было "риторическим".

"Если бы Тиллерсон был кем-то другим и речь шла о каком-то другом историческом периоде, мы могли бы забыть этот странный комментарий и двигаться дальше. Но у Тиллерсона непростое прошлое как для Госсекретаря", - пишет на страницах Washington Post публицист Энн Эплбаум.

В отличие от любого человека на этой должности по меньшей мере за век, у Тиллерсона нет дипломатического, политического или военного опыта. Зато он посвятил жизнь добычи нефти и продаже ее за деньги. В этом он преуспел. Но никто не знает, может ли он изменить свою систему ценностей и сконцентрироваться на совершенно другом задании продавать нечто нематериальное - американские ценности, чтобы усилить нечто еще более нематериальное - американское влияние.

Эплбаум замечает, что эта смена ценностей и задач не такая уж и легкая, как кажется. Ценности и влияние нельзя оценить с помощью денег. Их нельзя получить благодаря сокращению расходов и повышению эффективности. Их нельзя распространять с помощью тактик корпоративного пиара. Во время своей первой поездки в Азию, к примеру, Тиллерсон отказался взять с собой обычный контингент журналистов (которые, кстати, всегда сами платили за свое путешествие).

Госсекретарь оправдал это тем, что он хотел использовать меньший самолет и вернуться быстрее, поэтому взял меньше людей с собой. Если бы он до сих пор был исполнительным директором корпорации, возможно, это показалось бы хорошим решением. Но для Госсекретаря это была грубая ошибка. Авторитаристы по всему миру видят все больше доказательств того, что администрация Дональда Трампа хочет подорвать журналистику. Американцы узнали меньше, чем нужно, о поездке американского чиновника, которую в основном освещали иностранцы.

Эплбаум замечает, что не смотря на то, был вопрос Тиллерсона риторическим или нет, он заслуживает на ответ.

"И этот ответ - да, налогоплательщики США должны беспокоиться из-за Украины, но не обязательно по тем же причинам, что и исполнительный директор нефтяной компании. Почему? Объяснение нельзя свести к оценочным точкам или графикам, его нельзя выразить в цифрах. Я даже не уверена, что это можно выразить в нескольких пунктах", - пишет Эплбаум, которая все же приводит свой перечень причин.

Она отмечает, что российское вторжение в Украину и аннексия Крыма в 2014 году - это открытая атака на принцип безопасности границ в Европе. Это принцип, который позволил превратить разорванную некогда кровавыми конфликтами Европу в мирный континент с торговым союзом во второй половине 20-го века. Европейское коллективное решение отказаться от агрессивного национализма, открыть свои границы и оставить в прошлом территориальные амбиции сделало Европу богатой и мирной. В то же время, это сделало США тоже богатыми и влиятельными.

Американские компании зарабатывают миллиарды долларов в Европе. Американские лидеры долгое время могли рассчитывать на европейскую поддержку во всех уголках мира, в экономике, политике, науке и тому подобное. Это не идеальный, но необычный союз, который держится на общих ценностях и интересах.

"Если Украина с 43-миллионным населением будет постоянно связана с Европой, она тоже сможет стать частью этой зоны мира, торговли и достатка", - говорится в статье.

С дня начала своей агрессии против Украины Россия все больше угрожает европейской безопасности и благополучию, а также европейскому союзу с США. Россия поддерживает антиамериканские сантименты, настроения против НАТО и антидемократических политиков по всему континенту. Россия ищет деловых и политических союзников, которые будут лоббировать ее компании и помогут закрыть глаза на коррупционные практики. На протяжении длительного периода эти подходы угрожали американским политическим и бизнес-интересам на континенте и во всем мире.

"Но, должна согласиться, не существует таких подсчетов или бухгалтерского отчета, который может все это доказать. Нет ничего такого, чтобы убедило исполнительного директора или акционеров. Чтобы мы не инвестировали в Украину - давали кредиты через МВФ или выделяли помощь - скорой выгоды не будет. Чтобы увидеть ценность защищенной, прозападной Украины, надо посмотреть на союз, которому уже 70 лет. И чтобы защитить этот союз, придется заступаться за него, работать над ним и вкладывать в него время, а может и деньги тоже", - говорится в статье.

Эплбаум замечает, что "начальник" Тиллерсона - Дональд Трамп - тоже не собирается заступаться за американские альянсы. Но было бы хорошо, если бы он начал понимать, что стабильность союзников, а не их деньги, - это важнейшая оценка успеха его работы.

Тем временем, президент Council on Foreign Relations Ричард Хаасс писал на страницах USA Today, что у США есть четыре причины беспокоиться из-за войны в Украине. И первая из них заключается в том, что вторжение России в Украину нарушает основной принцип международных отношений: границы государств не должны изменяться путем применения военной силы. Это то, что Саддам Хуссейн попытался сделать в Кувейте в 1990-м году и это то, что Германия Адольфа Гитлера пыталась сделать во время Второй мировой войны. От поддержки нерушимости границ зависит, будет ли мир и порядок в мире.

Ранее, во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Соединенными штатами Америки и Россией не нормализуются до полного урегулирования конфликта на Востоке Украины.