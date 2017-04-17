У США есть четыре причины беспокоиться из-за войны в Украине - USA Today

Эксперт отмечает, что мир не может позволить Путину использовать грубую силу, чтобы "сделать Россию великой".

Тиллерсон ошибается, когда ставит вопрос о том, почему американских налогоплательщиков должна волновать Украина. 112 Украина

Почему налогоплательщики США должны интересоваться Украиной? Этот вопрос озвучил Госсекретарь Рекс Тиллерсон на встрече с некоторыми европейскими партнерами в Италии. Тогда министр иностранных дел Франции ответил Тиллерсону, что в интересах США - сильная Европа. И это правда. Но есть и много других причин, почему американцы должны думать об Украине.

Об этом на страницах USA Today пишет президент Council on Foreign Relations Ричард Хаасс.

Во-первых, вторжение России в Украину, которое включает оккупацию Крыма и разжигание войны в Донбассе, нарушает основной принцип международных отношений: границы государств не должны изменяться путем применения военной силы. Это то, что Саддам Хуссейн попытался сделать в Кувейте в 1990-м году и это то, что Германия Адольфа Гитлера пыталась сделать во время Второй мировой войны. От выполнения этого требования зависит, будет ли мир и порядок в мире.

Вторая причина касается исключительно России. Во времена правления Владимира Путина она стала одномерной силой. Ее влияние основано на способности доминировать над другими через применение военной, кибернетической, а также энергетической силы. Важно, чтобы Путин понял, что продолжение применения силы не сделает Россию "великой снова". Если же он добьется успеха, он продолжит завоевывать, подрывать и вторгаться.

История об украинском ядерном арсенале - еще одна причина, почему американцам не должно быть безразлично. Во времена СССР большая часть ядерных боеголовок была размещена именно на украинской территории. После распада Советского Союза возникли страхи, что новые независимые государства могут стать ядерными. Появилась опасность, что ядерные боеголовки могут попасть в руки террористов.

Украина добровольно отказалась от своего арсенала в 1994 году в рамках соглашения с США, Великобританией и Россией. Но российская аннексия Крыма посылает плохой сигнал другим лидерам: оказывается, отказ от ядерного оружия опасен для политического здоровья и территориальной целостности. Тот факт, что Ирак и Ливия пережили вторжения после отказа от ядерных программ, а вооруженная ядерными боеголовками КНДР до сих пор не была атакована - это серьезный урок.

И это ведет к четвертой причине, почему американцам стоит беспокоиться из-за Украины. В 1994 году по условиям Будапештского меморандума Украина получила различные гарантии безопасности. Они, правда, не были оборонительным соглашением. Украина не стала членом НАТО, к примеру. Но в этих гарантиях было четко указано, что Украина может отказаться от своего ядерного оружия и все равно быть в безопасности. Эти гарантии, похоже, были пусты.

"Слово страны - это ее обязательство. И каждый раз, когда США не придерживаются своих слов, это поощряет врагов бросить вызов американцам и их союзникам. А значит мир становится менее стабильным, а влияние США сокращается", - говорится в статье.

Хорошие новости для американских налогоплательщиков в том, что их страна может себе позволить заинтересованность Украиной и различными другими международными проблемами. США тратят 600 миллиардов долларов в год на оборону. И это лишь 3% от американского ВВП. Такой уровень расходов значительно меньше, чем во времена Холодный войны.

Кроме того, важен тот факт, что такие траты за рубежом не напрасны. Как показал опыт после терактов 11 сентября, вспышки эпидемий из-за вирусов Зика и эболы, а также после кибератак России против США во время выборов, ни одна проблема не остается локальной в тесно интегрированном современном мире. Президент Дональд Трамп вел свою президентскую кампанию под лозунгом "Америка прежде всего". И это правда, что США имеют много внутренних проблем, которые надо решить. Но систему образования и здравоохранения не можно улучшить тем, что Вашингтон будет меньше делать для мира. Американцы уже тратят больше, чем другие народы, на школы и больницы. Проблема в том, как они тратят эти деньги. А это, в свою очередь, решают лидеры, которых они выбирают.

"Игнорирование того, что происходит в Украине или еще где-то в мире не сделает нас умнее, здоровее или богаче. Это только сделает нас менее защищенными", - говорится в статье.

Ранее, во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Соединенными штатами Америки и Россией не нормализуются до полного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В частности, Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи. Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.