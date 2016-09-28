У Саркози большие проблемы накануне первичных выборов во Франции

Он существенно уступает в популярности Алену Жюппе.

Саркози пока не помогает активная медийная кампания

Экс-президент Франции Николя Саркози , объявивший о намерении вновь занять высший государственный пост, неожиданно столкнулся с проблемами уже на стадии опросов перед первичными выборами. Он существенно уступает бывшему премьер-министру Франции, мэру города Бордо Алену Жюппе. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 27 сентября, данные опроса, проведенного совместно службами Kantar, Sofres и onepoint.

Как показало исследование, Жюппе в сентябре не только сохранил за собой лидерство у правоцентристов, но и увеличил свой рейтинг на пять пунктов. За него на "праймериз" готовы проголосовать 39% избирателей. Уровень поддержки Николя Саркози, несмотря на активную медийную кампанию экс-президента, напротив, сократился на один пункт и теперь составляет 33%.

Оба политика при этом значительно опережают других участников выборов, официальный список которых был утвержден на минувшей неделе. Так, лишь 13% избирателей готовы проголосовать за депутата Национального собрания Брюно Ле Мэра, рейтинг экс-премьера Франсуа Фийона составляет 8%, глава фракции "Республиканцев" в Городском совете Парижа Натали Костюшко-Моризе имеет поддержку на уровне 4%.

Во втором же туре первичных выборов заметное преимущество, как и в первом, на стороне Жюппе. За него в решающем раунде готовы сейчас проголосовать 59% избирателей, что на четыре пункта больше, чем месяцем ранее. В пользу Саркози высказывается 41% респондентов, что на четыре пункта меньше, чем в прошлом месяце.

Напомним, по итогам первичных выборов в два тура 20 и 27 ноября у правоцентристов будет определено имя кандидата от парламентской оппозиции на президентских выборах 2017 года.

Голосование будет открыто для всех французов, имеющих право голоса – вне зависимости от партийных предпочтений. Первый же тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года.