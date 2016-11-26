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У российского генерала при обыске обнаружили миллиард рублей

26 ноября в 02:45

Генерала государственной охраны задержали с поличным при получении крупной взятки.

взятка суд коррупция
Российского генерала поймали на крупной взятке
AndreyPopov / Depositphotos
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Кавказского управления Федеральной службы охраны РФ генерала Геннадия Лопырева. Ему предъявлено обвинение по фактам получения взяток в особо крупном размере.

Взятки генерал получал "от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным  источника агентства "Интерфакс", при обыске у генерала Лопырева обнаружили 1 милллиард рублей (почти 400 миллионов гривень). 

Федеральная служба охраны занимается охраной высших государственных чинов РФ. 

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Обнаруженная сумма денег гораздо большая, чем недавняя взятка, на которой поймали члена российского правительства. Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги взятка Россия государство министр уголовное обыск
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