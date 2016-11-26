У российского генерала при обыске обнаружили миллиард рублей

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Генерала государственной охраны задержали с поличным при получении крупной взятки.

Российского генерала поймали на крупной взятке AndreyPopov / Depositphotos

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Кавказского управления Федеральной службы охраны РФ генерала Геннадия Лопырева. Ему предъявлено обвинение по фактам получения взяток в особо крупном размере.

Взятки генерал получал "от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ", сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным источника агентства "Интерфакс", при обыске у генерала Лопырева обнаружили 1 милллиард рублей (почти 400 миллионов гривень).

Федеральная служба охраны занимается охраной высших государственных чинов РФ.

Обнаруженная сумма денег гораздо большая, чем недавняя взятка, на которой поймали члена российского правительства. Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").