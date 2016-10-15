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У Путина заявляют об отсутствии ясности в вопросе сроков проведения саммита "нормандской четверки"

15 октября в 14:23

Пока не ясно, что обсуждать и что может быть итогом такой встречи, заявил Юрий Ушаков.

нормандская четверка
Юрий Ушаков заявил, что у экспертов не было достаточно времени для подготовки встречи лидеров
tvc.ru
Вопрос о сроках проведения саммита "нормандской четверки" пока не согласован, у экспертов не было достаточно времени для подготовки встречи лидеров, заявил "Интерфаксу" помощник президента России Юрий Ушаков.

"Вопрос (о дате) до конца не согласован. С инициативой очевидно должны выйти немцы, потому что они до этого приглашали (на саммит к себе)", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что "пока не ясно, что обсуждать и что может быть итогом такой встречи, нет ясности".

"У экспертов не было достаточно времени для подготовки", - сказал он.

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Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино. 

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Ушаков саммит Россия Путин
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