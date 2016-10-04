У Путина нашли дачу в Карелии – СМИ

Путин владеет большим участком земли и дачей на берегу Ладожского озера в Карелии, сообщает телеканал.

В Карелии хорошо знают, где бывает президент РФ, когда хочет укрыться от внимания публики

Президент России Владимир Путин отдыхает в охраняемых особняках в Карелии, которые расположены на участках компании Прайм бизнесменов Юрия и Бориса Ковальчуков, сообщает телеканал " Дождь ".

Отмечается, что 1 июля Путин исчез: он не появлялся на публике, отменил встречи в Алтайском крае, не поехал ни в Якутию, ни в Новгородскую область, как было намечено. 7 июля уже даже мировая пресса забеспокоилась о том, где находится и как себя чувствует российский лидер. Спустя 10 дней, 11 июля, он появился на острове Валаам в Ладожском озере. У президента РФ был выходной, он появился без пиджака, в клетчатой рубашке и жилетке, на службе, которую проводил патриарх Кирилл. А 12 июля поздно вечером президент ― уже в другой жилетке ― посетил монастырь на ладожском острове Коневец.

"Ответ может подсказать маршрут президентского лайнера. 1 июля борт номер один летит в Турку: у Владимира Путина ― официальная встреча с президентом Финляндии. 10 дней президентский "Ил-96" оставался в финском аэропорту и только 12 июля отправился в Петербург", - сообщает телеканал.

Путин не раз приезжал туда отдохнуть, о чем сообщили три источника - представитель заксобрания Карелии, бизнесмен, а также сотрудник компании, оформлявшей интерьер одного из особняков. Телеканал отмечает, что местные жители "однозначно связывают" резиденцию с российским президентом.

Однако отмечается, что документальных свидетельств посещения Путиным "дачи" в Карелии найти не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о резиденции отвечать отказался.

С 2010 по 2013 год ООО "Прайм", по данным телеканала, купило 140 гектаров земли рядом с островом Валаам на территории планируемого национального парка "Ладожские шхеры". Там же фирма арендовала еще 290 гектаров леса.

Компания "Прайм" неоднократно упоминалась в СМИ как владелец земли, связанной с российским руководством. В частности, она владеет участком по соседству с президентской государственной резиденцией "Ужин" на Валдае. Одной из дочерних фирм "Прайма" частично принадлежит горнолыжный курорт, где, по информации СМИ, праздновала свадьбу предполагаемая дочь президента Катерина Тихонова.

Оказывается, в Карелии хорошо знают, где бывает президент РФ, когда хочет укрыться от внимания публики.

По информации издания La Stampa, секретная собственность Путина оценивается приблизительно в 40 млрд долл.

"Путин, наверное, имеет такие же магические способности, как и герой немецких сказок Румпельштильцхен, который умел превращать солому в золото. Иначе как можно объяснить то, что Путин со своей официальной зарплатой в 145 тысяч евро в год обладает состоянием, которое западные спецслужбы оценивают в 40 миллиардов долларов", - говорилось в статье немецкого таблоида Bild. По информации издания, эта сумма не включает недвижимость, которой тоже очень много и она очень дорогая. Всего в распоряжении Путина 23 дворца, резиденции, виллы и люксовые комплексы зданий. Через подставных лиц он владеет 10 объектами недвижимости, включая дворец на Черном море и комплексом зданий класса люкс в Москве.

Также, кроме 20 государственных яхт, у Путина есть своя личная яхта, которая зарегистрирована на одного из его друзей-олигархов.