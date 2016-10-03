У Путина есть пять причин систематически лгать миру – WSJ

Эксперт пишет, что российский президент не видит, как дорого стране обходятся его выдумки.

Путин врет, потому что у него много секретов и он думает, что все на свете делают то же. kremlin.ru

на протяжении последних двух недель прочно закрепился на страницах западных СМИ. И одной из самых обсуждаемых тем была его нечестность. Российский президент, как считается, много врет: о сбитом малайзийском "Боинге 777" в Украине, об уничтожении гуманитарного конвоя в Сирии, о хакерских атаках против Демократической партии США. И это лишь его последние поступки. Дополнить этот список будет совсем нетрудно.

"Путин настолько ассоциируется с ложью, что мы даже не пытаемся это объяснить. Но каковы его мотивы?", - пишет на страницах Wall Street Journal профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович, который составил список причин для российского президента обманывать весь мир.

Первая из них – это то, что Путину есть что скрывать. Конечно, Путин мог бы признаться в уничтожении рейса MH17, заплатить компенсацию, попросить прощения, выразить соболезования и двигаться дальше. Так сделали США в 1988 году, когда случайно сбили иранский пассажирский самолет. Но действуя по такому сценарию, ему бы стало труднее продолжать врать о том, что армии России нет на Востоке Украины. В этом Путину тоже тяжело признаться. Поэтому его выдумки уже переплелись.

Вторая причина – Путин думает, что весь мир врет не меньше, чем он. Вероятно, его опыт работы в спецслужбах заставляет его относиться подозрительно к искренности других. В конце концов, в этом суть российской пропаганды. Ее цель не доказать, что Москва говорит правду, а как раз что никто ее не говорит.

Третья причина – Путин потребляет ложь, которую говорят люди вокруг него. Автор пишет, что любой, кому приходилось иметь дело с российскими чиновниками высокого ранга включительно с российским президентом, слышал заявления о тайных делах США, которые настолько глупо звучат, что трудно представить, как в такое хоть кто-то может поверить. Однако такая проблема, а именно безоговорочное принятие информации, которая циркулирует в разведывательных службах, существует везде. Однако, кажется, она особенно остро стоит в российской системе.

Четвертая причина в том, что устойчивость режима Путина зависит от того, чтобы скрыть правду. Нет прямых доказательств его личной причастности к наиболее скандальным убийствам в России, которые были совершены на протяжении последних лет: от гибели Анны Политковской в 2006 году до расправы над Борисом Немцовым в 2015 году. Однако, Путин тщательно защищает систему, которая скрывает все эти преступления, систему настолько коррумпированную, что становится тяжело решить, какую часть правды можно обнародовать, чтобы все не разрушить. И решением Путина стало скрыть абсолютно все.

Автор добавляет, что такие четыре объяснения изображают Владимира Путина как очень "непривлекательного политического лидера".

"Но, по моему мнению, последняя и главная причина его систематической лжи самая худшая: Путин не видит ее цену. Россия сейчас далека от Европы и США, как никогда за период после окончания Холодной войны, а может и за значительно более длительный срок. Президент России просто очень плохо определяет интересы страны. Что может быть хуже?" - пишет Сестанович.

Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Новая идеологическая борьба не началась, ядерным оружием стороны не угрожают, хотя впервые за 20 лет начали активно обновлять свои арсеналы. Война в Сирии действительно стала большой гуманитарной катастрофой, но на прямую она не угрожает фундаментальным интересам США. Однако ветераны Холодной войны, которые все еще работают в правительстве, проводят параллели между современностью и тем периодом.

Тем временем ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией. На это указываютсообщение о возможной "реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).