У Обамы пообещали адекватно ответить на российские кибератаки

Не все шаги Белого дома могут быть разглашены.

Белый дом обвиняет Россию в попытках вмешательства в избирательный процесс в США knoxnews.com

Президент США Барак Обама рассмотрит варианты ответных мер в связи с российскимна американские правительственные и партийные сайты.

Как сообщил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в Вашингтоне во вторник, 11 октября, не все из этих мер могут быть разглашены.

"В распоряжении президента есть несколько вариантов мер, и он рассмотрит те из них, которые сочтет пропорциональными. Вполне возможно, что президент выберет один из вариантов ответа, о которых мы не объявляем заранее", – цитирует Эрнеста BBC Украина.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

В середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.