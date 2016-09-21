У Обамы были хорошие идеи, которые он так и не воплотил – Washington Post

На Генассамблее ООН американский президент горячо говорил о защите либерального мирового порядка, который ослаб именно при его президентстве.

Обама в ООН высказал много правильных идей, которые он сам, к сожалению, не воплотил. UN Tribune

Дляего прощальное обращение к Генеральной ассамблее ООН было особенным моментом. С трибуны он защищал либеральный международный порядок, который переживает ряд потрясений по всему миру.

Об этом на страницах Washington Post пишет Дэвид Игнатиус, который замечает, что речи Обамы предшествовали несколько событий, которые стали болезненным напоминанием о процессе упадка мировой системы безопасности. За день до выступления американского президента в Генассамблее ООН сирийская, а возможно российская, авиация ударила по гуманитарному конвою ООН, который пытался добраться в город Алеппо. В выходные террорист-одиночка организовал взрывы в Нью-Йорке, а три дня до этого американские бомбы упали на позиции сирийской армии, что стало основанием для срыва перемирия.

На фоне такого неспокойного мира Обама решил продемонстрировать свои твердые убеждения: свой идеализм, чистоту нравов и холодный ум. Но все эти хорошие качества, кажется, не могут противостоять тем темным силам, которые распространяются в мире.

"В то время, когда американский одаренный, но очень неоднозначный лидер покидает свой пост, мир выглядит более доведенным до беспорядка, чем когда он только начинал работать", - пишет автор, добавляя, что Обама был слишком мягким, когда мир становился все более угрожающим.

Обозреватель замечает, что его речь в Генассамблее ООН была порой похожа на мемуары, которые американский президент, наверное, уже начал мысленно писать. Он много говорил о своем многокультурном прошлом и приходе к власти, ставя это в пример того, что "наши идентичности не должны утверждаться за счет унижения других". И в этом он, наверное, вступил в спор с философом Томасом Гоббсом, который настаивал, что каждый человек или нация "может отторгнуть всех, кто апеллирует к нашим худших деяний, и принять тех, кто апеллирует к всему самому лучшему в нас".

Центральную роль в речи Обамы заняла тема либерального мирового порядка. Это понятие фактически стало "кодовой фразой" американского интернационализма и мирового лидерства, который сформулировался после 1945 года. Обама описал "глубокие линии разлома", которые возникли в этой структуре мира и обществах, которые теперь страдают от "неопределенности, нестабильности и раздора".

Вместо того, чтобы просто защищать старый режим, Обама призвал к "коррекции" процесса глобализации, чтобы сделать его более справедливым и всеобъемлющим. Побег, к которому призывает Трамп и некоторые другие лидеры, вряд ли можно считать хорошим выходом.

"Мы больше не можем отказаться от интеграции, будто от технологии, которую можно положить обратно в коробку", - сказал Обама.

В это же время, ослабление американского лидерства сопровождается агрессивным поведением слабой России и сильного Китая. Обама прямо высказался по обоим вопросам, подчеркнув, что захват территорий в Украине и в Южно-Китайском море не останутся без ответа. Мечты о восстановлении новой Русской империи, возможно, полярны среди россиян, но они сокращают российскую роль в мире и делают ее границы менее защищенными". А Китай "станет менее безопасным из-за милитаризации нескольких рифов и скал".

Автор отмечает, что Обама правильно сделал, что выступил против российской пропаганды о том, что США и все демократические кампании – "это зло".

"Народ Украины вышел на улицы не из-за какого-то сговора за границей. Они вышли на улицы потому, что их лидеры были продажными, и у людей не было другого выхода", - сказал Обама.

Обозреватель замечает, что это было очень не дипломатическое высказывание, но оно было вполне уместным. Американский президент также почти ничего не сказал о том, что придется сделать, чтобы отменить все достижения автократов и восстановить либеральный мировой порядок. Это станет вызовом для Хиллари Клинтон, если она победит на выборах в ноябре.

"Обама оставит после себя хорошие идеи о восстановлении мирового порядка во главе с Америкой, но также и неопровержимый факт об упадке этого порядка во время его президентства", - говорится в статье.

Вчера во время выступления на Генассамблее ООН Барак отметил, что границы России могут стать менее безопасными. Американский президент считает, что вмешательство России в дела соседей в конечном итоге вредит ей самой. Американский президент в последние дни своей работы сосредоточился на своем политическои наследии. Он стал первым лидером США, который побывал на Кубе и в японском городе Хиросима.

Недавно Washington Post со ссылкой на свои источники писал, что Белый дом собирается в последние дни президентства Барака Обамы радикально изменить американскую политику в отношении ядерного оружия, чтобы закрепить его политическое наследие. Поскольку ядерное разоружение было предвыборным обещанием американского президента. Впрочем, впоследствии президент передумал менять американскую политику в этом вопросе.