У московского кремля установили памятник киевскому князю Владимиру

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ЮНЕСКО не позволила устанавливать у московского кремля 25-метровый памятник. Ограничились 17,75 метрами.

Памятник киевскому князю в десять раз выше кремлевских карликов Twitter/Дмитрий Смирнов

В центре Москвы на Боровицкой площади прошла церемония открытия памятника киевскому князю Владимиру. На ней присутствовали президент Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев и предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев.

"Новый памятник - дань уважения нашему выдающемуся предку, особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства российского", - заявил на открытии Путин.

Изначально российские власти хотели установить в Москве 25-метровый памятник киевскому князю. Однако ЮНЕСКО пригрозила исключить московский кремль из памятников Всемирного наследия. Тогда было решено уменьшить монумент: высота постамента памятника составляет 2,75 метра, высота самой скульптуры - 12 метров, кроме того, крест в правой руке князя Владимира возвышается над фигурой на три метра. Общая высота памятника составляет 17,75 метра.

В 2015 году исполнялось 1000 со дня смерти князя Владимира Великого. В феврале президент Украины Петр Порошенко подписал указ о чествовании памяти князя киевского Владимира Великого – "создателя средневекового европейского государства Руси-Украины в связи с 1000-летием его упокоения".

Общая высота памятника князю Владимиру в Киеве - 20,4 метров, в т.ч. постамент – 16 метров, бронзовая скульптура – 4,4 метра.