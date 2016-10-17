У Клинтон во главе США будет три сценария, как поступить с Россией – The Guardian

Один из них - прижать Путина к стене, но это опасный шаг.

Клинтон может или сдерживать Путина, пока он не уйдет, либо смириться с его агрессией, или вступить в прямую конфронтацию. instagram/hillaryclinton

Вызов, который бросает Россия станет одним из крупнейших для нового президента США. Аналитики говорят, что слабая позиция Барака Обамы дает Владимиру Путину преимущество и возможность создавать "факты на местах" в Сирии. И отношения с российским президентом еще более ухудшатся, если на выборах победит Хиллари Клинтон.

Об этом на страницах The Guardian пишет Саймон Тисдалл, напоминая, что у кандидата-демократа и российского президента достаточно большая история взаимной личной неприязни, которая берет начало еще со времен, когда Клинтон была Госсекретарем США.

"Она говорит, что считает его хладнокровным агентом КГБ и агрессором, который самообогащается. А он вспоминает, как она якобы поощряла демонстрантов на улицах выступить против него в 2011 году", - цитирует обозреватель российского публициста Леонида Бершидского.

В августе Клинтон однажды назвала Путина "крестным отцом мирового радикального национализма", совместив его с Дональдом Трампом, немецкими ксенофобами, которые выступают против иммигрантов, и правыми популистами, такими как Марин Ле Пен во Франции.

Если предположить, что Трамп проиграет, тогда у администрации Клинтон будет три возможных сценария. Один из них – признать, что Путин был прав, когда обвинял США, ЕС и НАТО в игнорировании или пренебрежении интересами России после развала СССР. Кроме того, придется смириться с оккупацией Крыма и с тем, что Башар Асад остается президентом Сирии на некоторое время, пока не появится какое-то прагматичное соглашение о переходе власти, в которой все интересы будут учтены.

Второй подход – более растянутая версия первого. Он предусматривает сдерживание России, где это только возможно и введение более жестких санкций. После этого придется ждать, когда Путин уйдет, а Россию настигнет неизбежный экономический крах из-за истощения ее газовых и нефтяных запасов, а также коррупции, международного остракизма и сокращения трудоспособного населения. План заключается в том, чтобы "перезагрузить" отношения с "новой Россией" после Путина.

Третий вариант, по мнению автора, наиболее вероятный, учитывая политические позиции Клинтон. Он предполагает, что США вступят в прямую конфронтацию с Россией и не только в Сирии, а в многих уголках мира. Это может быть сделано на основе возможности использования военной силы.

По мнению обозревателя, третий вариант очень опасен, особенно учитывая то, как Путин реагирует на угрозы и диктат. Прижатый к стене, он не отступает, а наоборот, идет на эскалацию. У него нет электората, критического парламента или независимых СМИ, из-за мнения которых он мог бы волноваться. Он презирает международное мнение и международные законы. За 15 лет стало очевидным, что у Путина, как у старого советского танка, нет передачи заднего хода.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет сегодняшние вызовы значительно неконтрольованіші. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.