У Киева есть собственное видение решения "референдумной" проблемы Нидерландов по ассоциации Украина-ЕС

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По информации источников ZN.UA, украинская сторона подготовила свои предложения для решения проблемы с ратификацией Соглашения об ассоциации Украина-ЕС (СА).

Правительство Нидерландов отчаянно не желает делать вопрос ратификации Соглашения с Украиной темой предвыборных дискуссий Василий Артюшенко, ZN.UA

По мнению официального Киева, парламент Нидерландов мог бы принять одностороннее заявление, описывающее и поясняющее обеспокоенности голландского общества с одновременным утверждением акта, подтверждающего ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС . Об этом пишет Татьяна Силина в статье "" в свежем номере ZN.ua

"В свою очередь, ЕС мог бы утвердить выводы, в которых он "принимает во внимание" позицию Нидерландов, поясняет и дает толкование тем или иным аспектам сотрудничества ЕС и Украины в рамках Соглашения", - говорится в статье.

В случае, если этот, предпочтительный, вариант в Гааге не пройдет, возможен и другой – принятие определенных исключений для Нидерландов относительно применения Соглашения (это может быть сделано, например, путем ратификации СА парламентом Нидерландов с оговорками). "Но данный вариант куда сложнее и хлопотнее предыдущего, поскольку потребует большой технической работы по его "притирке" к существующему законодательству ЕС и согласования со всеми государствами-членами Евросоюза", - говорится в статье.

Пока что Киев не получал никаких официальных предложений относительно решения проблемы с ратификацией - ни от Гааги, ни от Брюсселя.

Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте отчаянно не желает делать вопрос ратификации Соглашения с Украиной темой предвыборных дискуссий, отмечает автор статьи.

В то же время правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Как подчеркивает автор, времени до 1 ноября критично мало. "Если мы хотим спасти наше многострадальное Соглашение об ассоциации и помочь правительству и парламенту Нидерландов с честью выйти из сложной ситуации, то подключиться - и не медля - должны все – народные депутаты, дипломаты, политики, эксперты, журналисты. Нельзя допустить, чтобы правительство Рютте, отчаявшись найти во время уже начавшихся предвыборных баталий компромисс со своими оппонентами в парламенте, внесло в законодательный орган предложение об отказе ратифицировать Соглашение с Украиной", - отмечается в статье.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели".

Ранее, 22 сентября, выступая в парламенте, нидерландский премьер Марк Рютте заявил, что Нидерланды, вероятнее всего, не будут ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. В соответствии с нормами ЕС, для заключения соглашения об ассоциации с третьей страной, его должны ратифицировать правительства всех стран-участниц союза.

22 сентября парламент утвердил постановление, требующее от кабинета Марка Рютте внести решение относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС не позднее 1 ноября.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.