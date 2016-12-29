У берегов Ливии за сутки спасли около 900 мигрантов

Выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии плыли в Европу на двух деревянных судах.

Береговая охрана Италии за сутки спасла около 900 мигрантов Croce Rossa Italiana

Сотрудники итальянской береговой охраны и представители благотворительных организаций за последние сутки, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Италии.

По данным спасателей, большинство спасенных мигрантов плыли в сторону Европы на двух деревянных судах. Их спасли в ночь на 28 декабря. Утром итальянские спасатели помогли еще примерно 40 мигрантам с другого судна.

Около 400 мигрантов в Средиземном море подобрало судно Aquarius, принадлежащее компании SOS Mediterranee. Среди мигрантов находились выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии, отмечает агентство AFP.

Кроме спасенных 28 декабря мигрантов, всего за 2016 год в Италию прибыли около 180,3 тысяч мигрантов – именно такое количество человек зарегистрировали в итальянских портах, рассказали в Министерстве внутренних дел Италии. Этот показатель превышает рекорд, установленный в 2014 году. Тогда в Италии зарегистрировали 170 тысяч мигрантов.

В ООН отмечают, что в попытках добраться до побережья Европы в Средиземном море погибли около пяти тысяч мигрантов.

Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.

В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе 2016 года внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тысяч человек, в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 года.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".