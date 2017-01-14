У берегов Болгарии впервые в XXI веке замерзло Черное море

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В прошлом веке Черное море вблизи болгарских берегов замерзало всего три раза.

Море в Болгарии не замерзало 63 года burgas.bg

Впервые с 1954 года у берегов Болгарии замерзло Черное море. Уникальное природное явление можно наблюдать вблизи города Бургас.

"За более чем полвека у берегов Болгарии, где расположен город Бургас, замерзло Черное море. Редкое явление можно наблюдать с территории жилого комплекса "Сарафово" и находясь в морском порту. Туристический теплоход "Анастасия" полностью покрылся льдом, напоминая ледяную скульптуру", - сообщили в пресс-службе муниципального совета города Бургас, пишет "Укринформ".

Сообщается, море превратилось в ледяной каток на расстоянии 30 метров от берега.

В XX веке море у болгарских берегов замерзало всего три раза – в 1929-м, 1942-м и 1954-м годах. В 1929 году ледяной покров растянулся вглубь моря на два километра.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате сильных морозов в Европе достигло 61 человека.