Топ Новости
<
>

У берегов Болгарии впервые в XXI веке замерзло Черное море

14 января в 05:15

В прошлом веке Черное море вблизи болгарских берегов замерзало всего три раза.

море замерзло
Море в Болгарии не замерзало 63 года
burgas.bg
Впервые с 1954 года у берегов Болгарии замерзло Черное море. Уникальное природное явление можно наблюдать вблизи города Бургас.

 "За более чем полвека у берегов Болгарии, где расположен город Бургас, замерзло Черное море. Редкое явление можно наблюдать с территории жилого комплекса "Сарафово" и находясь в морском порту. Туристический теплоход "Анастасия" полностью покрылся льдом, напоминая ледяную скульптуру", - сообщили в пресс-службе муниципального совета города Бургас, пишет "Укринформ".

Сообщается, море превратилось в ледяной каток на расстоянии 30 метров от берега.

Читайте также: Метели и морозы стали причиной хаоса и смертей по всей Европе - The Guardian

В XX веке море у болгарских берегов замерзало всего три раза – в 1929-м, 1942-м и 1954-м годах. В 1929 году ледяной покров растянулся вглубь моря на два километра.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате сильных морозов в Европе достигло 61 человека. 

По материалам: Укринформ
Читайте также
Тэги море Болгария мороз Европа
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости