У берегов Болгарии впервые в XXI веке замерзло Черное море

В прошлом веке Черное море вблизи болгарских берегов замерзало всего три раза.
"За более чем полвека у берегов Болгарии, где расположен город Бургас, замерзло Черное море. Редкое явление можно наблюдать с территории жилого комплекса "Сарафово" и находясь в морском порту. Туристический теплоход "Анастасия" полностью покрылся льдом, напоминая ледяную скульптуру", - сообщили в пресс-службе муниципального совета города Бургас, пишет "Укринформ".
Сообщается, море превратилось в ледяной каток на расстоянии 30 метров от берега.
В XX веке море у болгарских берегов замерзало всего три раза – в 1929-м, 1942-м и 1954-м годах. В 1929 году ледяной покров растянулся вглубь моря на два километра.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате сильных морозов в Европе достигло 61 человека.Укринформ