У Асада заявили о полном контроле над Алеппо

Сирийские войска полностью захватили восточную часть города.

Сирийские войска полностью контролируют Алеппо Zouhir_AlShimale / Twitter

Сирийские войска официально объявили о взятии под полный контроль города Алеппо, восточная часть которого находилась под контролем повстанцев почти четыре года.

Военные заявили, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, называя восстановление контроля над городом "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

Эвакуация повстанцев и гражданского населения из восточного Алеппо началась 15 декабря. Операция проходила с перебоями и остановками, поскольку стороны обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.

По предварительным подсчетам, из восточной части города было эвакуировались около 35 тысяч человек. Эта территория находилась под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – пребывала в осаде.

Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями со стороны правительственных войск при взятии районов Алеппо. Западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, которая приводит к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.