У Асада есть возможность активизировать действия против сирийской оппозиции – эксперт

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К активизации действий против сирийской оппозиции Асад может привлечь своих союзников - Иран и "Хезболлу".

С приходом Трампа в Белый дом политика США на Ближнем Востоке претерпит изменения

Пока новоизбранный президент США Дональд Трамп будет решать судьбу нынешнего президента Сирии, упоявиться возможность активизировать действия против оппозиции в стране, считает замдиректор украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Об этом говорится в материале Владимира Кравченко "Что важно знать о войне в Сирии" в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

Как подчеркивается в статье, в американском обществе звучит критика Барака Обамы и за отсутствие реакции на начало военной операции России в Сирии. Очевидно, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа политика США на Ближнем Востоке претерпит изменения, говорится в статье.

Так, в своем первом интервью The Wall Street Journal в качестве новоизбранного президента Трамп, поблагодарив Владимира Путина за его "замечательное" письмо, заявил, что прекратит оказывать поддержку повстанцам в Сирии, и отметил, что Соединенным Штатам следует "заострить внимание на борьбе с "Исламским государством", а не на вытеснении сирийского президента Башара Асада". Трамп считает, что будет "хорошо", если РФ и США смогут вместе бороться с ИГ.

По мнению Сергея Данилова, это не окончательная позиция Дональда Трампа: "Увидим, что скажут в администрации. Тем не менее, это дает возможность Асаду и его союзникам-шиитам —Ирану и "Хезболле" — активизировать свои действия против оппозиции".

Нынешняя позиция новоизбранного президента по сирийскому кризису уже вызвала обеспокоенность у союзников Вашингтона.

Как отмечает The Telegraph, в ближайшие два месяца Лондон попытается убедить Трампа в важности отстранения Башара Асада от власти. Чиновники МИДа Великобритании считают, что это будет невероятно трудно, однако Лондон свою позицию по этому вопросу не изменит. "Мы совершенно ясно понимаем, что у Асада нет места в будущем Сирии. На его руках — кровь 400 тыс. человек", — заявил представитель британского МИДа.

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Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что сын Трампа встречался со сторонниками российской политики в Сирии. Встреча состоялась в Париже 11 октября в зале отеля "Ритц", где собрались около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль. Группа, которую представляет Касис, выступает за то, чтобы сирийским президентом оставался Башар Асад.