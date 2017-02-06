Тысячи сторонников независимости Каталонии пикетируют суд над бывшим главой региона

Экс-чиновнику грозит лишение права политической деятельности на 10 лет.
По итогам незаконного референдума в ноябре 2014 года, 80% проголосовавших поддержало идею независимости Каталонии. До проведения референдума министр юстиции Испании Альберто Руис-Гальярдон сообщил о незаконности референдума, что повлияло на явку – около 38% избирателей пришли на участки.
Масу, которого обвиняют в неповиновении государству, грозит до 10 лет запрета на политическую деятельность.
Ранее власти Каталонии сообщали о возможности проведения нового референдума, в рамках испанского законодательства. Однако премьер-министр Испании Мариано Рахой исключает возможность проведения такого референдума.в поддержку независимости Каталонии на улицы вышли 800 тысяч человек. Только в Барселоне в поддержку независимости Каталонии вышло более полмиллиона человек. ZN.UA