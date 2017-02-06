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Тысячи сторонников независимости Каталонии пикетируют суд над бывшим главой региона

6 февраля в 12:28

Экс-чиновнику грозит лишение права политической деятельности на 10 лет.

Артур Мас, глава правительства Каталонии
Артура Маса обвиняют в проведении незаконного референдума по отделению Каталонии
Тысячи протестующих собрались вокруг суда в Барселоне, где должны судить бывшего главу Каталонской автономии Артура Маса. Экс-главу обвиняют в проведении незаконного референдума по отделении Каталонии в 2014 году, сообщает Reuters.

По итогам незаконного референдума в ноябре 2014 года, 80% проголосовавших поддержало идею независимости Каталонии.  До проведения референдума министр юстиции Испании Альберто Руис-Гальярдон сообщил о незаконности референдума, что повлияло на явку – около 38% избирателей пришли на участки.

Масу, которого обвиняют в неповиновении государству, грозит до 10 лет запрета на политическую деятельность.

Ранее власти Каталонии сообщали о возможности проведения нового референдума, в рамках испанского законодательства. Однако премьер-министр Испании Мариано Рахой исключает возможность проведения такого референдума.

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В сентябре 2016 года в поддержку независимости Каталонии на улицы вышли 800 тысяч человек. Только в Барселоне в поддержку независимости Каталонии вышло более полмиллиона человек.

По материалам: ZN.UA
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Тэги референдум Каталония независимость Испания
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