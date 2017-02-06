Тысячи сторонников независимости Каталонии пикетируют суд над бывшим главой региона

Экс-чиновнику грозит лишение права политической деятельности на 10 лет.

Артура Маса обвиняют в проведении незаконного референдума по отделению Каталонии

Тысячи протестующих собрались вокруг суда в Барселоне, где должны судить бывшего главуавтономии Артура Маса. Экс-главу обвиняют в проведении незаконного референдума по отделении Каталонии в 2014 году, сообщает Reuters

По итогам незаконного референдума в ноябре 2014 года, 80% проголосовавших поддержало идею независимости Каталонии. До проведения референдума министр юстиции Испании Альберто Руис-Гальярдон сообщил о незаконности референдума, что повлияло на явку – около 38% избирателей пришли на участки.

Масу, которого обвиняют в неповиновении государству, грозит до 10 лет запрета на политическую деятельность.

Ранее власти Каталонии сообщали о возможности проведения нового референдума, в рамках испанского законодательства. Однако премьер-министр Испании Мариано Рахой исключает возможность проведения такого референдума.

В сентябре 2016 года. Только в Барселоне в поддержку независимости Каталонии вышло более полмиллиона человек.