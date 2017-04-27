Тысячи полицейских вышли на "Марш гнева" в Париже



Приурочив манифестацию к гибели от рук террориста своего коллеги, сотрудники правопорядка требуют улучшения условий работы перед решающим туром президентских выборов.

Тысячи французских правоохранителей вышли по призыву профсоюза полиции на улицы Парижа с требованиями улучшения условий труда, защиты и признания того, что их жизнь постоянно подвергается опасности. Манифестация прошла на 6-й день со дня гибели от рук террориста капитана полиции 37-летнего Ксавье Жюжле. Он погиб на Елисейских полях в центре Парижа, когда террорист внезапно открыл огонь по патрульной машине. Многие участники акции высказались о том, что за последнее время ситуация с безопасностью ухудшилась, и полицейские все чаще становятся жертвами нападения.

"Мы не получаем достаточной признательности за свою работу и за те риски, которым мы подвергаемся. Речь идет также и об оплате. Получается, что опасность растет, она увеличилась в разы после нападения братьев Куаши и Батаклана. А на прошлой неделе, к сожалению, еще один наш коллега," – говорит сотрудник полиции Бруно Перошон. Митингующие уверены, что полиция находится в опасности, как и все французское общество. И над этой проблемой сейчас должны подумать оба ведущих кандидата в президенты страны.

Президентские выборы во Франции, имеющие большое значение для стратегического направления развития этой страны и будущего Евросоюза, выходят на финишную прямую.