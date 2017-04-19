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Туск считает свой допрос в польской прокуратуре частью политической "охоты на ведьм"

19 апреля в 12:45

Сегодня состоится его допрос по делу сотрудничества польской контрразведки и ФСБ.

Дональд Туск
Туск сегодня придет на допрос в польскую прокуратуру, однако считает это расследование политической расправой
epp.eu
Глава Европейского Совета и бывший премьер Польши Дональд Туск считает вызов на допрос в польскую прокуратуру, по делу сотрудничества польской контрразведки и ФСБ, политическим. При этом Туск согласился сегодня посетить допрос, заметив, что там его ждут "с распростертыми объятиями", пишет польское издание Onet.pl.

По словам Туска, дело против него является частью политической "охоты на ведьм".Сегодня Туск будет свидетельствовать в окружной прокуратуре Варшавы.

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Напомним, что переизбранного президента Европейского Совета Дональда Туска вызвали на допрос в прокуратуру Варшавы. Прокуратура сообщила, что повестка на допрос является обязательной, а сам Туск проходит свидетелем по делу против бывшего руководства военной контрразведки.

Расследование, по которому Туск выступит свидетелем, проводится против бывших руководителей военной контрразведки в период премьерства Туска. Представителей контрразведки обвиняют, в том числе, и в связях с Россией.

Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза лидеры стран-членов переизбрали поляка Дональда Туска президентом Совета ЕС.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Дональда Туска на повторный срок в качестве президента Европейского Совета. Меркель проигнорировала письмо польского премьер-министра Беаты Шидло отказаться от поддержки Туск.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Туск Польша допрос прокуратура свидетель
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