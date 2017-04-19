Туск считает свой допрос в польской прокуратуре частью политической "охоты на ведьм"

Сегодня состоится его допрос по делу сотрудничества польской контрразведки и ФСБ.
По словам Туска, дело против него является частью политической "охоты на ведьм".Сегодня Туск будет свидетельствовать в окружной прокуратуре Варшавы.
Расследование, по которому Туск выступит свидетелем, проводится против бывших руководителей военной контрразведки в период премьерства Туска. Представителей контрразведки обвиняют, в том числе, и в связях с Россией.
Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза лидеры стран-членов переизбрали поляка Дональда Туска президентом Совета ЕС.
Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала кандидатуру Дональда Туска на повторный срок в качестве президента Европейского Совета. Меркель проигнорировала письмо польского премьер-министра Беаты Шидло отказаться от поддержки Туск.ZN.UA