Туск поговорил с Трампом об Украине

Председатель Европейского совета подтвердил, что звонил победителю на президентских выборах в США.
Собеседник информационного агентства рассказал, что европейский чиновник в беседе с Трампом подчеркивал важность сохранения трансатлантического сотрудничества, в частности в вопросе российской агрессии против Украины.
Туск на своей странице в Twitter подтвердил, что он действительно разговаривал со следующим президентом США. Однако никаких подробностей разговора не раскрыл.
Ранее республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампасблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.
Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.ZN.UA