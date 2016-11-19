Туск поговорил с Трампом об Украине

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Председатель Европейского совета подтвердил, что звонил победителю на президентских выборах в США.

Туск провел телефонный разговор с Трампом. Facebook/Donald Tusk

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул необходимость поддержать Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Собеседник информационного агентства рассказал, что европейский чиновник в беседе с Трампом подчеркивал важность сохранения трансатлантического сотрудничества, в частности в вопросе российской агрессии против Украины.

Туск на своей странице в Twitter подтвердил, что он действительно разговаривал со следующим президентом США. Однако никаких подробностей разговора не раскрыл.

Ранее республиканец Джон Маккейн назвал "неприемлемыми" намерения Трампасблизиться с Россией. Он напомнил, что Путин - это бывший агент КГБ, которому нельзя верить. А последняя попытка США перезагрузить отношения с Россией закончились вторжением российских войск в Украину и Сирию.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.