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Туск оценил сроки выхода Великобритании из ЕС

13 октября в 22:06

Президент Евросовета назвал Brexit потерей для всех.

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Дональд Туск назвал альтернативу "жесткому" Brexit
Facebook/Donald Tusk
Процесс выхода Великобритании из Евросоюза займет более двух лет, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск во время выступления в Центре европейской политики в Брюсселе в четверг, 13 октября.

По словам Туска, Brexit будет потерей и для Лондона, и для Брюсселя.

"На столе ни для кого не будет пирожных, будет только соль и уксус", – отметил Туск, добавив, что альтернативой "жесткому" Brexit может стать только отказ Великобритании от выхода из ЕС.

"Единственная реальная альтернатива "жесткому" Brexit - не-Brexit. Даже если сегодня вряд ли кто-то верит в такую возможность", – подчеркнул глава Евросовета.

 

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

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Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги Brexit Великобритания ЕС Туск
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