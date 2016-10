Туск оценил сроки выхода Великобритании из ЕС

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза займет более двух лет, заявил президент Европейского Советаво время выступления в Центре европейской политики в Брюсселе в четверг, 13 октября.

По словам Туска, Brexit будет потерей и для Лондона, и для Брюсселя.

"На столе ни для кого не будет пирожных, будет только соль и уксус", – отметил Туск, добавив, что альтернативой "жесткому" Brexit может стать только отказ Великобритании от выхода из ЕС.

"Единственная реальная альтернатива "жесткому" Brexit - не-Brexit. Даже если сегодня вряд ли кто-то верит в такую возможность", – подчеркнул глава Евросовета.

The only real alternative to a "hard Brexit" is "no Brexit". Even if today hardly anyone believes in such a possibility. pic.twitter.com/iFRfHUIO4w