Туск оценил сроки выхода Великобритании из ЕС

Президент Евросовета назвал Brexit потерей для всех.

Дональд Туск назвал альтернативу "жесткому" Brexit Facebook/Donald Tusk

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза займет более двух лет, заявил президент Европейского Советаво время выступления в Центре европейской политики в Брюсселе в четверг, 13 октября.

По словам Туска, Brexit будет потерей и для Лондона, и для Брюсселя.

"На столе ни для кого не будет пирожных, будет только соль и уксус", – отметил Туск, добавив, что альтернативой "жесткому" Brexit может стать только отказ Великобритании от выхода из ЕС.

"Единственная реальная альтернатива "жесткому" Brexit - не-Brexit. Даже если сегодня вряд ли кто-то верит в такую возможность", – подчеркнул глава Евросовета.

The only real alternative to a "hard Brexit" is "no Brexit". Even if today hardly anyone believes in such a possibility. pic.twitter.com/iFRfHUIO4w — Donald Tusk (@eucopresident) 13 жовтня 2016 р.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.