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Турецкие военные уничтожили 19 курдских боевиков

10 ноября в 08:05

В операции были задействованы беспилотники. 

Армия Турции
Турецкие военные проели операцию против курдских боевиков
turkeydefence.com
На юго-востоке Турции уничтожены 19 боевиков Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической, сообщает Anadolu, со ссылкой на информацию Вооруженных сил страны. Также взят в плен один боевик.

Согласно сообщению, члены незаконных формирований были выявлены в районе Бестлер-Дерелер провинции Мардин в рамках операции турецких военных по предотвращению подготовки террористов к зимнему периоду. В операции были задействованы беспилотники.

Крупный регион Бестлер-Дерелер ввиду географических особенностей активно используется террористами, отмечается в сообщении. 

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Напомним, недавно в своей речи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европу в "лицемерии" в вопросе возрождающейся борьбы Анкары с РПК, которая занесена в "черный список" Турцией и ее западными союзниками как террористическая группа.

По материалам: Агентство Анадолу
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