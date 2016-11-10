Турецкие военные уничтожили 19 курдских боевиков

В операции были задействованы беспилотники.

Турецкие военные проели операцию против курдских боевиков turkeydefence.com

На юго-востоке Турции уничтожены 19 боевиков Рабочей партии Курдистана , которую турецкие власти считают террористической, сообщает Anadolu , со ссылкой на информацию Вооруженных сил страны. Также взят в плен один боевик.

Согласно сообщению, члены незаконных формирований были выявлены в районе Бестлер-Дерелер провинции Мардин в рамках операции турецких военных по предотвращению подготовки террористов к зимнему периоду. В операции были задействованы беспилотники.

Крупный регион Бестлер-Дерелер ввиду географических особенностей активно используется террористами, отмечается в сообщении.

Напомним, недавно в своей речи в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европу в "лицемерии" в вопросе возрождающейся борьбы Анкары с РПК, которая занесена в "черный список" Турцией и ее западными союзниками как террористическая группа.