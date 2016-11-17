Турецкие военнослужащие попросили политического убежища в Германии

Пока что неизвестно, сколько турецких солдат попросили убежища в Германии.
Представитель района Кайзерслаутерн не смогла назвать сроки рассмотрения.
Военнослужащие в качестве причины прошения об убежище назвали политическую ситуацию в Турции. На авиабазе в Рамштайне служат около 500 солдат альянса. Около 30 из них турецкие граждане.
В середине июля в Турции произошла попытка военного переворота. Военные попробовали свергнуть действующего президента Реджепа Эрдогана, однако потерпели неудачу. После этого по стране прокатилась волна арестов и судов. Она затронула не только военнослужащих.
Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.
Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.Интерфакс