Турецкие военнослужащие попросили политического убежища в Германии

Пока что неизвестно, сколько турецких солдат попросили убежища в Германии.

Турецкие солдаты просят политубежища в немецком городе Рамштайн

Солдаты турецких вооруженных сил , работающие в штаб-квартире НАТО, попросили политического убежища в немецком городе Рамштайн в районе Кайзерслаутерн, сообщил телеканал SWR.

Представитель района Кайзерслаутерн не смогла назвать сроки рассмотрения.

Военнослужащие в качестве причины прошения об убежище назвали политическую ситуацию в Турции. На авиабазе в Рамштайне служат около 500 солдат альянса. Около 30 из них турецкие граждане.

В середине июля в Турции произошла попытка военного переворота. Военные попробовали свергнуть действующего президента Реджепа Эрдогана, однако потерпели неудачу. После этого по стране прокатилась волна арестов и судов. Она затронула не только военнослужащих.

Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.