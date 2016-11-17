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Турецкие военнослужащие попросили политического убежища в Германии

17 ноября в 11:02

Пока что неизвестно, сколько турецких солдат попросили убежища в Германии.

Турецкие военные
Турецкие солдаты просят политубежища в немецком городе Рамштайн
Солдаты турецких вооруженных сил, работающие в штаб-квартире НАТО, попросили политического убежища в немецком городе Рамштайн в районе Кайзерслаутерн, сообщил телеканал SWR. 

Представитель района Кайзерслаутерн не смогла назвать сроки рассмотрения. 

Военнослужащие в качестве причины прошения об убежище назвали политическую ситуацию в Турции. На авиабазе в Рамштайне служат около 500 солдат альянса. Около 30 из них турецкие граждане. 

В середине июля в Турции произошла попытка военного переворота. Военные попробовали свергнуть действующего президента Реджепа Эрдогана, однако потерпели неудачу. После этого по стране прокатилась волна арестов и судов. Она затронула не только военнослужащих. 

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Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на начало августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.

По материалам: Интерфакс
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Тэги убежище военнослужащие Турция Германия
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