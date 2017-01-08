Турецкая полиция установила личность стамбульского террориста

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Правоохранители подозревают выходца из Узбекистана.

Турция выявила личность стрелявшего в Стамбуле

Полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, которым оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, сообщила газета Daily Sabah.

По данным газеты, Маршарипов также известнен как Абу Мухаммед Хорасан.

Полиция продолжает поиски террориста, поскольку тому удалось скрыться после нападения в ночном клубе Reina.

Ранее СМИ обвинили в организации теракта 28-летнего гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова, однако тот заявил, что не имеет отношения к этому нападению. По его словам, он прилетел в Турцию 1 января уже после того, как произошел теракт.

Как сообщалось, вице-премьер Турции Вейси Кайнак сообщил о том, что террорист, открывший стрельбу в ночном клубе Стамбула, скорей всего является представителем уйгурской этнической группы.

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.