Топ Новости
<
>

Турецкая полиция показала селфи вероятного стамбульского террориста – СМИ

3 января в 10:11

На видео подозреваемый в совершении теракта снимает себя на одной из площадей Стамбула.

теракт Стамбул 1.01.17
Полиция показала видео с селфи предполагаемого террориста из Стамбула
Турецкая полиция обнародовала видеозапись, на которой изображен подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

На видео молодой человек снимает свою прогулку по площади Таксим в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Дата записи, которую продемонстрировала  полиция – не называется.

Читайте также: Опубликовано видео теракта в Стамбуле

Ранее сообщалось, что преступнику, совершившему теракт, удалось скрыться: по некоторым данным, он уехал из клуба, в котором устроил стрельбу, на такси. 

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги видео теракт подозреваемые селфи преступление терроризм
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости