Турецкая полиция показала селфи вероятного стамбульского террориста – СМИ

На видео подозреваемый в совершении теракта снимает себя на одной из площадей Стамбула.
На видео молодой человек снимает свою прогулку по площади Таксим в Стамбуле, сообщает ТАСС.
Дата записи, которую продемонстрировала полиция – не называется.
Ранее сообщалось, что преступнику, совершившему теракт, удалось скрыться: по некоторым данным, он уехал из клуба, в котором устроил стрельбу, на такси.
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.
Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".ТАСС