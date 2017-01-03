Турецкая полиция показала селфи вероятного стамбульского террориста – СМИ

На видео подозреваемый в совершении теракта снимает себя на одной из площадей Стамбула.

Полиция показала видео с селфи предполагаемого террориста из Стамбула

На видео молодой человек снимает свою прогулку по площади Таксим в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Дата записи, которую продемонстрировала полиция – не называется.

Ранее сообщалось, что преступнику, совершившему теракт, удалось скрыться: по некоторым данным, он уехал из клуба, в котором устроил стрельбу, на такси.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".