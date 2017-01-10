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Турция завершает строительство гигантской стены на границе с Сирией

10 января в 23:15

Протяженность стены составляет 911 километров.   

Стена Сирия
Турция возвела стену на границе с Сирией
Агентство Анадолу

Турецкие власти заявляют о близости к завершению строительства стены на границе с Сирией протяженностью 911 километров. 

Стена возводится в рамках усиления мер по защите границы. В частности, стена должна предотвратить нелегальную миграцию из Сирии в Турцию, передает Turkish Minute. 

Ожидается, что строительство стены будет завершено в апреле 2017 года. Строителям осталось возвести еще 28 километров забора. Стена возводится из бетонных блоков, каждый из которых весит 7 тонн. 

По данным издания, стена будет третьей в мире по величине. 

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Турция уже давно подвергается критике за ее "дырявую" границу с Сирией, что позволило экстремистам и террористам относительно свободно пересечь границу и попасть в Турцию и Европу. 

По материалам: Turkish Minute
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Тэги Стена граница Турция Сирия строители строительство экстремизм критика издание Европа вес Свобода
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