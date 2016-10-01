Турция собирается еще год воевать в Сирии и Ираке

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Армия получила новый мандат на военные действия в соседних странах.

Турецкие САУ "Фыртына" регулярно обстреливают позиции курдов и ИГИЛ в Сирии и Ираке Агентство Анадолу

Турецкий парламент продлил до 30 октября 2017 года мандат на применение военной силы в Сирии и Ираке, передает агентство "Анадолу".

"Генеральная Ассамблея великого национального собрания (парламента) Турции продлил до 30 октября 2017 год мандат, разрешающий правительству использовать военную силу на территории Сирии и Ирака", – говорится в сообщении.

Решение было принято всеми основными парламентскими фракциями. Против голосовали только представители прокурдской Народной демократической партии.

Действующий мандат турецкой армии на ведение военных действий в Сирии и Ираке заканчивался завтра, 2 октября. Согласно новому решению парламента, правительство Турции уполномочено на продолжение военных операций в двух соседних странах. Также разрешается иностранным силам использовать турецкую территорию для операций против одних и тех же угроз, включая "Исламское государство" и военизированные группировки курдов, которые считаются террористическими организациями во многих странах мира.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов. За месяц турецкие военные нанесли 3330 огневых ударов по 824 опорным пунктам террористов.