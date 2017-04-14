Турция сделает ЕС "последнее предложение" по безвизу после проведения референдума

В Турции возмущены, что страны, которые вступили в переговоры позже, уже получили безвиз.
Министр напомнил, что Турция уже много лет является кандидатом на присоединения к Евросоюзу. При этом Чавушоглу подчеркнул, что в последнее время безвизовый режим получили страны, которые даже не ведут переговоры о присоединении к ЕС.пересмотреть отношения с ЕС. Президент добавил, что Европа уже не напугает Турцию отказом принятия в Евросоюз, а также пообещал, что Европа прекратит "шпионить" на территории его страны.
Ранее, после отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.
Подробнее о кризисе в отношениях между Турцией и ЕС читайте в статье Владимира Кравченко "Мост, который разрушают Анкара и Брюссель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA