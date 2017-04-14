Турция сделает ЕС "последнее предложение" по безвизу после проведения референдума

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В Турции возмущены, что страны, которые вступили в переговоры позже, уже получили безвиз.

В Турции недовольны предоставлением безвиза странам, которые вступили в переговоры позже нее

Министр иностранных делМевлют Чавушоглу заявил о том, что его страна сделает "последнее предложение" Евросоюзу по поводу визовой либерализации сразу после проведения референдума. По словам Чавушоглу страна заслуживает на безвизовый режим в качестве "миграционного договора" с Европой, пишет Hurriyet Daily News.

Министр напомнил, что Турция уже много лет является кандидатом на присоединения к Евросоюзу. При этом Чавушоглу подчеркнул, что в последнее время безвизовый режим получили страны, которые даже не ведут переговоры о присоединении к ЕС.

21 марта Президент Турции Реджеп Тайип Ердоган сообщил, что после апрельского референдума об изменениях в конституцию он может. Президент добавил, что Европа уже не напугает Турцию отказом принятия в Евросоюз, а также пообещал, что Европа прекратит "шпионить" на территории его страны.

Ранее, после отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров Эрдоган заявил, что методы немецких властей "ничем не отличаются от нацистских", чем вызвал негодование официального Берлина.

Подробнее о кризисе в отношениях между Турцией и ЕС читайте в статье Владимира Кравченко "Мост, который разрушают Анкара и Брюссель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".