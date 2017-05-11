Турция рискует, атакуя союзников США курдов - The Economist

Эрдогана и Трампа ждет сложный разговор после американского решения усилить вооружение курдов.

Отношения между Турцией и США становятся еще более напряженными. iswsyria.blogspot.com

Первая встреча Дональда Трампа с Раджепом Тайипом Эрдоганом и так должна была стать напряженной. Но 9 мая президент США объявил о решенииотрядам YPG. Поэтому теперь разговор между лидерами США и Турции рискует стать токсичным.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что Америка считает курдов ценным и надежным партнером в войне против "Исламского государства" в Сирии. Турция же считает их терористической группировкой, такой же, как ИГИЛ.

В прошлом месяце самолеты Эрдогана нанесли удар по военной базе YPG, а также по расположению ее материнской организации "Курдской рабочей партии" на севере Сирии и в иракском Синджарском регионе. Турция объявила об убийстве 70 курдских бойцов. После этого, турецкие войска и YPG устроили десятки артиллерийских обстрелов друг против друга на севере Сирии.

Турецкий поступок вызвал хор протестов в регионе. Россия, которая поддерживает курдские отряды в войне против "Исламского государства", назавала авиаудар нарушением международных норм. Курдская администрация в Ираке, которая потеряла 5 бойцов из-за турецкой утаки, осудила ее, но призвала "Курдскую рабочую партию" вывести свои силы из региона, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Правительство в Багдаде обвинило Турцию в нарушении иракского суверенитета.

Но больше всего пострадали американо-турецкие отношения. Вскоре после авиаудара американские войска начали проводить совместные патрулирования с курдскими отрядами возле турецко-сирийской границы, чтобы не позволить вспыхнуть новые столкновения. Таким образом, фактически появилось вооруженное напряжение между двумя союзниками по НАТО.

Пентагон и Госдепартамент обвинили Турцию в подрыве кампании против "Исламского государства", а также в угрозе американским солдатам в Синджаре. Командиры в Ираке говорят, что турецкая сторона предупредила их об ударе менее чем за час.

Но в то же время, когда Америка жалуется, что Турция бомбит ее союзников, Турция обвиняет Америку в вооружении ее врагов. Издание напоминает о давнем конфликте между курдами и Анкарой на юго-востоке Турции. Турецкий вице-премьер-министр Мехмет Симсек уверяет, что его правительство имеет "тонну доказательств", что оружие, которое Америка дает YPG, было применено "Курдской рабочей партией" против турецких войск и полиции.

США хотели бы, чтобы YPG сыграли главную роль в наступлении коалиции на сирийский город Ракка, которое ИГИЛ считает своей столицей. Но Эрдоган боится, что это придаст уверенности курдским сепаратистам в Турции. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы не позволить курдам построить свое государство в Сирии. Однако, возможности Турции ограничены. Любой шаг против курдских позиций на восток от Ефрата поставит турецких солдат против американских. Набег против курдов на северозападе Сирии поставит турецких военных под бомбы российских самолетов. Поэтому, по мнению эксперта Atlantic Council Аарона Штейна, стоит ждать еще одного авиаудара в Синджаре.

Турецкая атака была попыткой заставить Америку изменить свое отношение к идее вооружить курдов. Эрдоган надеется донести это послание во время встречи с Трампом в Вашингтоне, если его визит не будет отменен. Он привезет с собой новый проект наступления на Ракку, в котором принимают участие турецкие солдаты и разношорстные исламские боевые отряды вместо курдов. Американские чиновники ранее скептически относились к таким планам, полагая, что силы, которые предлагает применить Эрдоган, не смогут добиться освобождения от Ракки "Исламского государства". А после решения Трампа относительно вооружения для курдов, можно почти наверняка сказать, что турецкий план уже похоронен. Поэтому отношения между двумя союзниками по НАТО на пороге нового кризиса.

Ранее сообщалось, что МИД Турции говорит об опасности решения США вооружить сирийских курдов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что не видит разницы между "Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической и курдскими отрядами самообороны в Сирии. Чавушоглу отметил, что под обоими названиями скрываются террористы.